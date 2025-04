Hétvégi olvasnivalók tüzekről, mosolyszünetekről és kémfőnökökről

Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, benne az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb, esetleg szórakoztatóbb nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk akad, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

A héten ott voltunk Pilisvörösváron, ahol Szijjártó és Menczer együtt sem volt elég, váratlanul Orbán is beugrott a fideszes fórumra. Kiderült, hogy aggódik amiatt, hogy kommenteléssé változott a politika és úgy látja, a technológiai változás nem a Fidesz malmára hajtja a vizet. Mivel ritkán szokott a miniszterelnök ilyen környezetben felbukkanni, írtunk külön a beszédéről , amiben akadt egy-két elszólása. Már a 2026-os választásokra készülve foglalkoztunk azzal is, hogy kik azok a fideszes matuzsálemek, akik jövőre már biztosan nem indulnak újra, és a hétvégi időközi elé írva írtunk arról, hogy mintha a föld nyelte volna el Fóton a kormánypártot.

Megnéztük azt is, ahogy folytatódott a kormány bizarr kampánysorozata, hogy a Tiszára próbálják kenni a magyar egészségügy problémáit, ám ezúttal csavarva rajta egyet Miskolcon egy felújított kórház előtt támadta az ellenzéki pártot Takács államtitkár.

Foglalkoztunk azzal is, hogy a legnagyobb kérdés a jövő évi választásokkal kapcsolatban, hogy egyáltalán, indulhat-e majd rajta a Tisza: Orbán egyelőre kitért a nyílt kérdés elől, de közben olyannal vádolják a pártot, ami immár hároméves börtönnel sújtható büntető törvénykönyvi tényállás. Magyar Péterhez kapcsolódott a az a cikkünk is, melyben megnéztük, miért nem fognak rajta a jól ismert fideszes lejáratótechnikák.

Emellett bemutattuk, milyen levelet mellékelt a kormány az Ukrajnáról szóló „demokratikus” véleménynyilvánító szavazáshoz, és ott voltunk a tárgyaláson, ahol azt a Csizi Péter hallgatták ki Pécs történetének egyik legnagyobb korrupciós ügyében, aki nemrég még kamerák kereszttüzében hadakozott Magyar Péterrel helyettes államtitkárként.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Írtunk a héten arról, hogy ahhoz képest, hogy Orbán szerint Matolcsy György támadható, elég lassan halad a nyomozás MNB-ügyben, és bemutattuk, hogy trükkös kölcsönszerződéssel passzolták volna át Matolcsy Ádám baráti körének a jegybanki alapítványok vagyonkezelő cégét.

És írtunk arról is, hogy már eleve jelentős alulfinanszírozottsággal küzdenek a tanodák, és most még a lemorzsolódás megoldását is a nyakukba akarják varrni, valamint hogy nemrég olvasóinkat kértük meg arra, hogy írják meg, az elmúlt hetek tüntetésein milyen bírságokat kaptak. Kiderült, hogy lényegében mindegy, mit csinál az ember, 84500 forintos bírsággal kezdi, a visszaesők pedig már 104 ezret kapnak.

Tűz

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Fényképes riporttal jelentkeztünk a héten Ózdról, ahol évtizedek óta minden tavasszal több száz hektáron gyújtogatnak a város környékén. A rendszer válasza az apátia és tagadás, a hatóságok munkáját a feudális viszonyok gátolják.

Világ

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Trumpék elkezdték azt kommunikálni, hogy ha nincs villámgyorsan békemegállapodás az orosz-ukrán háborúban, akkor ők otthagyják az egészet. Nehezíti a megállapodás tető alá hozását, hogy az ukránok kb. csak rossz és rosszabb lehetőségek közül választhatnának. Közben Moszkva úgy lőtte Kijevet, mintha semmiféle tárgyalás nem lenne épp a horizonton. Írtunk arról is a héten, hogy hogyan ábrázolja az ukránokat az orosz propaganda.

Az Egyesült Államokban közben inog Hetgseth védelmi miniszter széke, ha tippelni kéne, őt mondanánk, hogy elsőként kell majd mennie a kormányból, és megírtuk azt is, hogy a Tesla elsősorban nem Musk politikai ámokfutása miatt került bajba.

Az izraeli belpolitikához képest is súlyos botrány robbant ki, miután a miniszterelnök megpróbálta kirúgni Ronen Bart. A belbiztonsági szolgálat feje válaszul megírta a legfelsőbb bíróságnak, hogy Netanjahu hogyan megy szembe hazája törvényeivel, emberei pedig a Hamászt támogató katariakkal boltolnak.

Jó

Interjút készítettünk a Londonban élő magyar performanszművésszel, aki új munkájában addig nem mosolyog, amíg Trump az elnök, és írtunk arról is, hogy a Last of Us új évadában eljött a Nagy Fordulat ideje: olyan pillanat ez, mint a Vörös Nász volt a Trónok Harcában.

Klíma

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Qubit Kiszáradó síkság című podcastsorozatának második epizódjában az érintettek szemszögéből mutatták bee, hogyan formálja át a klímaváltozás a végeláthatatlan síkságairól és termékeny földjéről ismert Vajdaságot, és miként nehezíti meg az ott tevékenykedő gazdák életét.