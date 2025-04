A rendőrségnél panaszolta be a médiabirodalmat a volt brit miniszterelnök

Újabb panaszt tett a rendőrségen Gordon Brown volt brit miniszterelnök, mert az információi szerint Rupert Murdoch sajtóbirodalma szándékosan akadályozta az igazságszolgáltatást, amikor több milliónyi emailt töröltek le.

A Murdoch tulajdonában lévő NGN médiabirodalom bulvárlapjai, a News of the World és a Sun 15 éven át nyomozott törvénytelen eszközökkel Harry herceg ellen, akit le is hallgattak - emiatt idén januárban egy peren kívüli megállapodásban végül bocsánatot kértek. Az ügyben bírósági ítélet így nem született, de a nyomozás során Brown szerint az is kiderült, hogy az NGN több millió e-mailt törölt le az archívumából, hogy ezzel akadályozza az igazságszolgáltatást.

photo_camera Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

A volt miniszterelnök állítása szerint ez az ügy bírósági dokumentumaiból és a nyomozók vallomásaiból derül ki: ők azt vallották, hogy ha akkoriban tudtak volna az e-mailek törléséről, akkor további letartóztatások is lehettek volna.

Brown szerint a peren kívüli megállapodással nem zárult le az ügy, sőt, a médiakorrupciós botrány csak most kezd igazán kibontakozni.

Brown az egész történetbe úgy került bele, hogy annak idején az NGN vezetői (közelebbről Will Lewis, aki most éppen a Washington Post vezérigazgatója) úgy próbálták kimagyarázni a nyomozóknak a lehallgatásokról tanúskodó emailek törlését, hogy azt állították, erre azért volt szükség, mert Brown szerette volna illegálisan megszerezni a leveleket. Később maguk is bevallották, hogy ez tévedés volt, most már azt mondják, az emailek törlését régebb óta tervezték, aminek egyszerűen praktikus és informatikai okai voltak.

(Guardian)