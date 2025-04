Nagyjából negyven késszúrással végeztek egy férfival egy francia mecsetben

2004-ben, Lyonban született boszniai felmenőktől az a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy nagyjából negyven késszúrással ölt meg egy 24 éves muszlim férfit Dél-Franciaországban, írja a Figaro. A gyanú szerint a lyoni férfi újabb bűncselekményre készülhet, ezért a hatóságok nagy erőkkel keresik.

photo_camera A rendőrök a környéken keresik a gyanúsítottat Fotó: SYLVAIN THOMAS/AFP

A hatóságok szerint a gyanúsított, Oliver H. reggel nyolckor lépett be a La Grand-Combe nevű település mecsetjébe kabátban és sporttáskával az oldalán. Itt találkozott össze a 24 éves, mali-i származású férfival, aki gyakran járt padlót mosni a mecsetbe. A mecset kamera felvételei alapján miután röviden beszélgettek, megindultak az imaterem felé. Itt először az áldozat, majd Oliver H. is letérdelt, de utóbbi hamarosan fel is pattant, előkapott egy kést, és nagyjából negyvenszer megszúrta vele az áldozatot.

photo_camera A mecset Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Ezután Oliver H. előkapta a telefonját, és felvette, ahogy az áldozat meghal, miközben összefüggéstelenül beszélt. „Az istenverte Allahod” – mondta többek között, ami arra utalhat, hogy a terv egy muszlim hívő megölése lehetett. A férfi olyanokat is mondott, ami alapján a hatóságok arra jutottak, hogy újabb gyilkosságra készülhet.

photo_camera Helyiek a mecset előtt Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Az ügyben gyilkosság miatt folyik nyomozás, az elkövetőt jelenleg is kutatják, a környékbeli megyékben pedig biztonsági intézkedéseket vezettek be a muszlim imahelyeken. A belügyminiszter a régió muszlim vallási vezetőivel találkozott, és elmondta, hogy mindent bevetnek annak érdekében, hogy elkapják a tettest.

Emmanuel Macron elnök a nemzet támogatásáról biztosította a meggyilkolt férfi hozzátartozóit, és arról beszélt, hogy a vallásszabadság sérthetetlen. Macron szerint „a valláson alapuló rasszizmusnak és gyűlöletnek soha nem lesz helye Franciaországban”.