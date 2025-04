Orosz tempó: fél év késéssel ismerték el, hogy észak-koreai katonák harcoltak Kurszkban

Hat hónappal a tényleges érkezésük és bevetésük után Oroszország immár hivatalosan is elismerte, hogy észak-koreai csapatok harcoltak az orosz erők oldalán a Kurszk régióban. A bejelentés Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnökéé, aki fél évnyi csend után közölte, hogy több mint 12 000 észak-koreai katona vett részt a harcokban.

„A Koreai Néphadsereg katonái és tisztjei, akik orosz katonákkal vállvetve végeztek harci feladatokat, magas szakmai színvonalról és kitartásról, bátorságról és hősiességről tettek tanúbizonyságot a harcban”

– mondta Geraszimov.

photo_camera Valerij Geraszimov Szocsiban 2021. novemberében. Fotó: Mihail Mecel/Sputnik via AFP

„Az észak-koreai katonák a 2024 júniusában aláírt átfogó stratégiai partnerségi szerződés 4. cikke értelmében vettek részt a kurszki határvidék felszabadítását célzó műveletben. Észak-koreai barátaink szolidaritása kapcsolataink magas, valóban szövetségesi szintjének megnyilvánulása. Bízunk benne, hogy kapcsolataink a jövőben is tovább erősödnek és fejlődnek” - idézi a TASSZ Maria Zaharovát, az orosz külügyminisztérium szóvivőjét.

Oroszország szombaton jelentette be, hogy teljes mértékben visszafoglalta a kurszki területet, ami ellen 2024 augusztusában indítottak az ukránok meglepetésszerű támadást. Az ukrán hírszerzés már októberben jelezte az észak-koreai egységek érkezését, később videókat is közzétettek hadifogságba eső koreaiakról. A dél-koreai hírszerzés szerint nagyjából 14 ezer észak-koreai katonát vetettek be az ukrán hadsereg ellen Oroszországban.