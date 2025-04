Szoboszlai Dominik az első magyar futballista, aki megnyerte a Premier League-et

A Liverpool 5-1-re verte a Tottenhamet, ezzel eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik az első magyar játékos, aki megnyerte az első osztályú angol futballbajnokságot, amit 1992 óta Premier League-nek neveznek. Szoboszlai két gólpasszt adott, a 68. percben lecserélték.

A WBA-nak egészen másképpen drukkoltunk

A Détári Lajos utáni és a Szoboszlai Dominik előtti korszak legjobb játékosa, Gera Zoltán 172 meccset játszott a Premier League-ben (Szoboszlai 65-nél jár), de az egészen más élmény volt. A fél ország a West Bromwich Albionnak drukkolt, idegőrlő volt ez, hol kiestek, hol feljutottak, a 17. hely megcsípése a Premier League-ben már siker volt. Következett a Fulham, itt már a kiesés miatt nem kellett aggódni, sőt, Gera az Európa Ligában döntőt játszott.

photo_camera A Kecskemét edzője összecsapa Genoa mesterével – Gera és Viera küzd a labdáért egy 2004-es Arsenal–WBA-meccsen Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Tizenkét magyar játszott eddig a Premier League-ben, de a bajnoki címnek még a közelében sem járt senki, pláne stabil kezdőjátékosként. És akkor még nem beszéltünk a Szoboszlaival egyszerre Angliába igazolt Kerkez Milosról, akinek 21 éves korára van 62 Premier League-meccse, és könnyen lehet, hogy olyan csapat következik a nyáron, amelyikkel akár ő lehet a magyar futball második PL-aranyérmese.

Magyar topligás bajnokok

Hogy mekkora szó egy magyar játékosnak angol bajnokságot nyerni, azt jól mutatja, hogy a másik három topligában bőven vannak magyar aranyérmesek, és nem csak a múlt ködében. Ez persze az angol futball korábbi elszigetelődését is jelzi, 1978-ig a Brit-szigetekről származó játékosokon kívül alig-alig voltak külföldiek a ligában. A teljesség igénye nélkül:

Németországban Hrutka János és Szűcs Lajos 1998-ban a Kaiserslauternnel (oké, túl sokat nem játszottak), Lisztes Krisztián 2004-ben a Werderrel,

és 1998-ban a Kaiserslauternnel (oké, túl sokat nem játszottak), 2004-ben a Werderrel, Olaszországban Viola József 1926-ban a Juventusszal, Schubert Gyula 1948-ban a Torinóval, Nyers István 1953-ban és 1954-ben az Interrel,

1926-ban a Juventusszal, 1948-ban a Torinóval, 1953-ban és 1954-ben az Interrel, Spanyolországban Plattkó Ferenc 1929-ben a Barcelonával, Kubala László 1952-ben, 1953-ban, 1959-ben és 1960-ban a Barcelonával – utóbbi két bajnoki címet már Czibor Zoltánnal és Kocsis Sándorral szerezte –, Puskás Ferenc a Real Madriddal ötször 1961 és 1965 között

lett aranyérmes.

Magyarországnak, 53. országként, most lett aranyérmese a Premier League-ben.

Ha kevés a sérülted, azzal már megnyerheted a PL-t

A Liverpool úgy indult neki ennek a bajnokságnak, hogy senki sem hitte, hogy megnyerhetik. Kilenc év után távozott egy korszakos edző, Jürgen Klopp a csapattól, akivel 2020-ban húsz hosszú év után lettek újra bajnokok. Az ilyen nem szokott sok jót jelenteni, a Manchester United máig nem heverte ki Alex Ferguson távozását, és az Arsenalnál Arséne Wenger 2018-as eligazolása után is csak mostanában kerülhetett szóba reálisan egy bajnoki cím. A fogadóirodák és elemzőcégek a 2024-25-ös szezon legnagyobb esélyesének éppen az Arsenalt és a Manchester Cityt tartották, a Liverpoolt harmadik helyre várták.

photo_camera Klopp és Szoboszlai Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Teljesen példátlan az, amit a holland edző, Arne Slot tett, vagy inkább nem tett a Liverpoollal. Nem akarta felforgatni a csapatot, nehéz is lett volna, mert a végül mindössze négy PL-meccset játszó Federico Chiesán kívül nem is igazoltak új játékost. A most és tavaly legtöbb percet kapó játékosok listája egy-két kivételtől eltekintve lényegében megegyezik. Csak a holland Gravenberch volt az, aki lényegesen többet játszott a tavalyinál. És a csapatot nem sújtotta olyan sérüléshullám, mint a riválisaikat.

Ez már a Slot mágiájának része, előző csapatánál, a Feyenoordnál is ez volt a helyzet. Háttéremberivel különféle módszerekkel igyekeznek egészségesen tartani játékosaikat, bevezették a reggeli jógát, a hidroterápiás kezeléseket, a közös reggelizéseket, az egészséges életmóddal összefüggő játékokat, valamint egyéni edzésprogramokat írnak elő. Az is újdonság, hogy a hazai meccsek előtt otthon alhatnak a játékosok, így pihentebben futhatnak ki délután, este a pályára. Az új rendszerből Szoboszlai is profitált. Klopp széthajtotta játékosait, köztük Szoboszlait is, aki a 2023-24-es szezon végén egyre kevesebbet játszott a combhajlítóizom-sérülése miatt. A tavalyi szezon 58 meccséből tíz meccset hiányzott sérülés miatt, most eddig csak kettőt. Már most, négy fordulóval a bajnokság vége előtt többet játszott, mint tavaly az egész szezonban.

A keret fittségével függhet össze, hogy a csapatot az igazán mély hullámvölgyek elkerülték. Azaz márciusban volt egy döccenő, amikor a győzelmek is szenvedősebbek, és volt egy négymeccses szakasz, amikor háromszor is vereséget szenvedtek. Ilyen sorozata 2023 márciusa óta nem volt a csapatnak. Ez a kisiklás igen fájó volt: a Bajnokok Ligája őszi ligaszakaszának megnyerése után már a nyolcaddöntőben kiestek a BL-ből, és elbukták a ligakupa döntőjét is.

Közelebb a kapuhoz

Szoboszlai játéka nem változott meg gyökeresen Slot érkezésével. A tavalyihoz képest a kapuhoz közelebb játszik, gyorsaságának és kondíciójának köszönhetően a letámadásokból, a labdavisszaszerzésekből ugyanúgy kiveszi a részét, mint tavaly, vagyis a labda nélküli kulcsszerepe nem változott. Eddigi legjobb liverpooli meccsét is Slot alatt játszotta, idén februárban az ő góljával és gólpasszával verték 2-0-ra a Manchester Cityt.

photo_camera Szoboszlai és Slot ismerkedése egy tavaly nyári amerikai felkészülési meccsen Fotó: JUSTIN BERL/Getty Images via AFP

Hogy közelebb játszik a kapuhoz, azt jól jelzi, hogy ugyanúgy 60 lövése volt a vasárnapi meccsig, mint tavaly, csakhogy több mint duplaannyit lő a 16-oson belülről. (Eddig 34 a tavaly 16-tal szemben.) Ennek is köszönhető, hogy kicsivel ugyan, de több gólt szerzett, bár a játékát a legtöbb kritika még mindig azért éri, mert lövőtechnikájához képest kevés gólt szerez. Az edzője többször is azt nyilatkozta, hogy több gólt vár játékosától, tíz fölötti gólszámmal méltán említhetnék a világ legjobbjai között is. A tavalyi három után most öt gólnál jár, gólpasszai számát háromról hatra növelte.

A vébére kijutás lehet a másik nagy dobás az idén

Szoboszlait nem az agyontámogatott magyar akadémiai rendszernek köszönhetjük. Az édesapja által alapított Főnix Goldból indult, akárcsak a szintén válogatott Csoboth Kevin és Bolla Bendegúz is. Felnőtt magyar klubcsapatban soha nem játszott, 2017-ben igazolt az osztrák Lieferinghez, majd felkerült a Salzburgba, onnan három év után a Lipcsébe, majd 2023-ban a Liverpoolba. Neki és menedzsmentjének volt türelme mindig megvárni a legjobb pillanatot a váltásra, így a 24 éves, már most átszámítva heti 55,9 millió forintot kereső Szoboszlai mögött egy példaértékű karrierindítás áll. Jobb nem belegondolni, hogy mit lehetett volna kihozni hasonló hozzáállással Dzsudzsák Balázs vagy Détári Lajos pályafutásából. (Egyébként ennyi idős korában Détári Lajos és Dzsudzsák Balázs is jó helyen volt, előbbi a PSV-ben, utóbbi a Honvédból igazolt épp a Frankfurtba. Csak ezek után jött Détárinak az Olimpiakosz, Dzsudzsáknak a Mahacskala.)

photo_camera Fotó: ROBERT SZANISZLO/NurPhoto via AFP

Ha Szoboszlai magyar felnőtt bajnoki meccsen nem is lépett pályára, a válogatottban rendszeresen láthatjuk idehaza. A 109-szeres válogatott Dzsudzsákot, a 101-szeres válogatott Bozsik Józsefet vagy a 85-szörös válogatott Puskás Ferencet is beleszámítva nincs még egy olyan játékos, aki 24 éves korára 53-szor lépett volna pályára a nagyválogatottban.

Talán mondani sem kell: 2025 másik nagy dobása az lenne, ha vezérletével az őszi selejtezősorozaton Magyarország kijutna a 2026-os világbajnokságra.