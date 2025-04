Dubajban fotózták le Matolcsy Ádám zöld Porschéjét

Lefotózták Matolcsy Ádám zöld színű Porsche Taycanját Dubajban. A Hadházy Ákos által közzétett képek alapján az autónak ugyanaz a rendszáma, mint annak a Porschénak volt, amit munkatársunk, Németh Dániel 2021 májusában Budapesten Matolcsyval együtt fotózott le.

Hadházy azt írta, hogy a dubaji fotók körülbelül másfél éve készültek. Matolcsy két módon juttathatta ki a körülbelül 60-80 millió forintot érő autót az arab országba. Vagy levezetett vele több mint 5000 kilométert, többek között Irakon át, vagy feladta az Adriai-tengernél egy hajóra, ami konténerben szállította Dubajba.

Az egyik dubaji képen egyébként látszik az a ház is, amiben a Matolcsy által 2,9 milliárd forintért árult luxuslakás is található. A 286 négyzetméteres, 3 hálószobás – mindegyikhez van külön fürdő – lakás saját medencével, szaunával, privát mozival és konditeremmel is rendelkezik. Matolcsy április közepén azt állította, hogy nem ő árulja a lakást, és a hirdetést sem ő adta fel.

Hadházy az elmúlt hetekben a Rogán Antalékat körüllengő luxusról, Matolcsy feleségének több tízmilliós órájáról és szaúdi luxushotelről is tett ki képeket.