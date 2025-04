Hatalmas áramszünet sújtotta Portugália és Spanyolország nagy részét

Spanyolország és Portugália nagy részében, köztük a két fővárosban, Madridban és Lisszabonban is leállt az áramszolgáltatás. A spanyol Red Electrica energiaszolgáltató közölte, hogy energiacégekkel együttműködve próbálja helyreállítani az áramellátást. A hatalmas területre kiterjedő áramszünet okáról azt közölték: egy, az egész Ibériai-félszigetre kiterjedő rendszerhibáról van szó. „Az okokat elemzik, és minden erőforrást a probléma megoldására fordítanak” – áll a cég közleményében.

A spanyol elektromos hálózat adatai szerint másodpercek alatt hatalmas áramkimaradás történt. Spanyolországban nem működnek a telefonvonalak és a mobilok. Leállt a madridi metró, a valenciai metró a teljes szolgáltatását felfüggesztette.

Az El País azt írja, hogy a szigeteik kivételével lényegében egész Spanyolországban és Portugáliában áramszünet van dél óta. A spanyol lap hírösszefoglalója szerint az áramkimaradások megbénították az infrastruktúra, a kommunikáció, a vasútállomások, a repülőterek, a vállalkozások és az épületek normál működését. A kórházakat a generátorok használata miatt nem érintette a probléma.

Az áramkimaradásokat okozó rendszerhibára nincs hivatalos magyarázat, a kibertámadás lehetőségét sem zárták ki. A spanyol és a portugál kormány több minisztérium műszaki csapataival vizsgálja a kimaradásokat, bár a történtekre továbbra sincs hivatalos magyarázat. A Red Eléctrica, a csatlakozásokért felelős állami vállalat szerint az áramszolgáltatás délután 1 órakor kezdett helyreállni a félsziget északi és déli részén. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (INCIBE) is vizsgálja a helyzetet, arra az esetre, ha kibertámadásról lenne szó, bár még nem jutottak el a következtetésig.

Az Euronews híre szerint egy nagy délnyugat-franciaországi tűz rongált meg az Alaric-hegyen egy nagyfeszültségű vezetéket Perpignan és Kelet-Narbonne között, ez is kiváltó oka lehetett az áramszünetnek.

A Portugáliából érkező hírek szerint a lisszaboni repülőtéren több ezer utas tapasztal nagy zavart, miután leállt az áramrendszer. A portugál kormány egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot az ország villamosenergia-hálózatának meghibásodására, amely a telekommunikációs hálózatot is érinti. A Red Eléctrica Nacional, az elosztást kezelő vállalat megerősítette, hogy a kimaradás országos, és még keresik az okát.

Az Ibériai-félsziget egész közlekedési infrastruktúrája szenved az áramszünet következményeitől. A vasúthálózaton az áramkimaradások az ország egész területén a vonatforgalom megszakadásához vezetett. Több légitársaság is beszámolt fennakadásokról. A madridi Barajas repülőtér is áram nélkül maradt. Madridban számos helyen kikapcsoltak a közlekedési lámpák is, helyszíni jelentések szerint a városban hatalmas dugók alakultak ki.

A spanyol nagyvárosok közül Madrid mellett Sevillát, Barcelonát és Valenciát sújtja az áramszünet. Egyes hírek szerint az áramszolgáltatás leállásában Franciaország egyes részei is érintettek. A spanyol vonatközlekedés is leállt, a vasútállomásokon tanácstalan tömegek várják a fejleményeket helyszíni beszámolók szerint.

A hatalmas áramszünet a gyárak tevékenységét is megbénította. E lap szerint a Ford Almussafes autógyár jelenleg áram nélkül van, és a gyártósorok teljesen leálltak. „A munkások megijedtek; nem tudják, mi történt” – mondja a cég szóvivője. Az Iveco teherautó-gyártó, amelynek Madridban és Valladolidban is vannak gyárai, szintén leállította gépeit, amíg az áramszolgáltatás helyreáll.

A spanyol tőzsde (BME) megerősítette, hogy normálisan működik, és a kereskedésben nem voltak fennakadások. A Nemzeti Értékpapír-piaci Bizottság (CNMV) forrásai szerint „a piaci infrastruktúra normálisan működik”, bár egyes pénzügyi intézményeknél csatlakozási problémák lehetnek, amelyek megakadályozzák a kereskedést.

Felfüggesztették a játékot a Madrid Open tenisztornán is, ahol kisebb káoszt okozott a sportlétesítmények kiürítése.