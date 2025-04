Kitiltották Hadházy Ákost és a tiltakozó momentumosokat a parlamentből

Megszavazta a Fidesz-KDNP-s többség, hogy tiltsák ki a parlamentből a füstgyertyával, szórólapokkal és az orosz himnusszal tiltakozó képviselőket a Parlamentből.

Hadházy Ákos és több momentumos politikus a Pride betiltását is lehetővé tévő gyülekezési törvénymódosítás ellen tiltakozott a szavazás napján. Akik ezt füstgyertyával tették, azoktól hathavi fizetésüket vonták meg, és 12 ülésnapra tiltották ki a Parlamentből, akik szórólapoztak, azoknál a büntetés 4 havi fizetésmegvonás és 6 nap kitiltás.

A füstgyertyázó

Bedő Dávidnál ez 24 milliót,

Hadházy Ákosnál 12 milliót,

Lőcsei Lajosnál 14,4 milliót jelent.

A határozat indoklása szerint Kövér László házelnök szerint a képviselők akadályozták az ülést, ami az egyik legsúlyosabb fegyelmi jogsértés, ami a legfőbb népképviseleti szerv működését, ezáltal pedig az állam alkotmányos működését támadja.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Kövér szerint ez a magatartás kirívóan közösségellenes és megbotránkoztatást keltő volt, a füst pedig veszélyeztette a jelenlévők egészségét és tűzveszélyes is volt. A szavazás után elrendelt szünetben több képviselő is orvosi ellátást kapott.

A karzatról szórólapokat dobáló

Sebők Éva és Tóth Endre 11,2 milliós,

Gelencsér Ferenc 9,6 milliós fizetésmegvonásban részesül.

Azért kaptak ilyen súlyos büntetést, mert az összehangolt akcióval ők is a szavazást próbálták akadályozni.

A kitiltást és a büntetést 110-112 igen szavazatokkal mondták ki – vagyis nem vett részt ezen a teljes kormánypárti frakció, köztük Orbán Viktor és Kövér László házelnök sem. A nemek és a tartózkodások kicsit változtak: a füstgyertyázó képviselők büntetésénél nemcsak a Mi Hazánk és a nemzetiségi szószóló tartózkodott, hanem két volt LMP-s politikus is, a szórólapozóknál utóbbi kettő is nemet nyomott más ellenzéki képviselőkkel együtt. Nemmel 27-29 képviselő szavazott, a Momentum nem ment be.

A teljes határozati javaslatot nem olvasták fel, de a büntetés okát és mértékét egyesével ismertették a szavazások után.

Kiderült, az érintett képviselők egyébként a mentelmi bizottságtól és a házbizottságtól is kérték a Kövér-féle javaslat hatályon kívül helyezését, de a kérést elutasították.

A kitiltás keddtől él, és azzal jár, hogy néhány kivételtől eltekintve a képviselők nem léphetnek be az Országgyűlés épületébe. Ez azokra a napokra is igaz, amikor nincs ülés.

A Momentum elnöke, Tompos Márton – aki nem vett részt az akcióban – azt írta, „történelmi időket élünk”, 35 év alatt most először tiltottak ki megválasztott képviselőke a parlamentből.

„Az idáig vezető út is történelmi, ugyanis az 1989-es rendszerváltás fő vívmányát, a gyülekezési törvényt veszi el tőlünk a fideszes kétharmad.” Szerinte a „történelmi bűn” ellen tiltakoztak rendkívüli eszközzel a képviselők. Szerinte ilyenkor „nem elmélkedni és számolgatni kell”, hanem cselekedni és ellenállni.

Azt írta, őket ki tudják tiltani, az igazságot viszont nem. „Féljenek csak ők, mert nekünk már nincs mitől! Nincs hová hátrálnunk! A kitiltás elől sem fogunk hátrálni!”

A törvény elleni tüntetéssorozatot folytatják, május 1-én.

Hadházy a történteket annyival kommentálta, hogy „nem az a kérdés, hogy hogyan tilthat ki egy képviselőt Kövér és a »parlament« a »parlamentből«, hanem az, hogy az ellenzéki képviselők miért ülnek még mindig bent.”