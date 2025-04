Putyin megdicsérte a „kiválóan kiképzett” észak-koreai katonák hősiességét, akiknek Kim Dzsongun emlékművet is építtet

Miután az orosz vezérkari főnök és az észak-koreai hadsereg is elismerte, hogy észak-koreai katonák harcoltak az orosz-ukrán háborúban, megszólalt a két ország vezetője is.

Vlagyimir Putyin közleményében megköszönte az észak-koreai katonák szolgálatát. Az orosz elnök azt írta, nagyra értékeli az észak-koreaiak lépését, amit „a szolidaritás, az igazságosság és az őszinte bajtársiasság vezérelt”. Putyin megdicsérte a „kiválóan kiképzett” észak-koreai katonák hősiességét, akik „az orosz katonákkal vállvetve, sajátjukként védték az orosz hazát”. Emellett személyesen is köszönetet mondott Kim Dzsongunnak.

photo_camera Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin 2024 júniusában Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Kim Dzsongun észak-koreai vezető közleményében „szent missziónak” nevezte az észak-katonai katonák bevetését. Azt írta, azért rendelte el a missziót, mert szükségesnek érezte a két ország közötti stratégiai megállapodásban foglalt segítségnyújtást. Hogy megsemmisítsék a „neonáci ukrán betolakodókat” Kurszk régióban.

Kim Dzsongun hősöknek tekinti a misszióban részt vett katonákat, és bejelentette, hogy hamarosan emlékművet építenek Pjongcsangban a tiszteletükre.

Oroszország szombaton jelentette be, hogy teljes mértékben visszafoglalta a kurszki területet, ami ellen 2024 augusztusában indítottak az ukránok meglepetésszerű támadást. Az ukrán hírszerzés már tavaly októberben jelezte az észak-koreai egységek érkezését, később videókat is közzétettek hadifogságba eső koreaiakról. A dél-koreai hírszerzés szerint nagyjából 14 ezer észak-koreai katonát vetettek be az ukrán hadsereg ellen Oroszországban.