Temetés, tárgyalás, törésteszt

Politika itthon

A Kutyapárt önállóan indul jövőre, nem fog össze a Tiszával. A nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a háztartási és piperetermékekre is kiterjesztenék az árrésstopot. Az egészségügyi államtitkár már most biztos abban, hogy lesznek leálló klímák nyáron a kórházakban, de emiatt szerinte nem lesznek fennakadások. Hadházy Ákos független képviselő feljelentést ír, mert szerinte a BRFK tudatosan hamis bizonyítékkal tévesztette meg a Kúriát, amely végül betiltotta az Erzsébet hídra tervezett tüntetést.

Amerikai atomerőművek Magyarországra telepítéséről tárgyal a kormány.

Stílusteremtő útfelújítás Nagykőrösön: a Forma-1 és a római kor keveredik a rázóköves íveken.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Elnyelte a föld

Vasárnap Fóton két választókerületben is időközi önkormányzati választást tartottak, ahol a települést 26 év után elvesztő Fidesz egyik jelöltet sem támogatta – mintha a helyi Fideszt a föld nyelte volna el. Na jó, volt egy, a kormánypárthoz köthető jelölt, akit a helyi függetlenek végül a földbe döngöltek.

Foci

A Liverpool 5-1-re verte a Tottenhamet, ezzel eldőlt, hogy Szoboszlai Dominik az első magyar játékos, aki megnyerte az első osztályú angol futballbajnokságot, amit 1992 óta Premier League-nek neveznek.

Szoboszlai a bajnokavatáson két gólpasszt adott.

Tizedszer jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Győri Audi ETO KC.

photo_camera Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Mélységes mély

„Nemcsak a múltnak kútja mélységes mély, de az interneté is. Nyugodtan mondhatjuk feneketlennek” – jutott a megállapításra szerzőnk, aki a héten belevetette magát a Justin Bieber coachellás szétcsapásáról szóló legabszurdabb összeesküvéselméleteinek szétszálazásába, hogy végül felvesse a kérdést: nem lehet-e, hogy azért nyomasztó Biebernek lenni, mert milliók csámcsognak az életén?

photo_camera Fotó: MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP

Törésteszt

Bár nem milliókat, de elég sok embert már most sikeresen deportált a Trump-kormányzat többek közt El Salvadorba is. Az egyik deportált Kilmar Abrego García nehezen térhet vissza, pedig egy illetékes amerikai bíró még meg is tiltotta a gépek elindítását. Kérdés, hogy a jövőben Trumpék tiszteletben tartják-e a Legfelsőbb Bíróság deportálásügyi ítéleteit. García ügye nem csupán személyes tragédia, hanem a teljes amerikai jogállam töréstesztje.

photo_camera Rabok a CECOT-ban Fotó: MARVIN RECINOS/AFP

Nagyvilág

Szombaton eltemették Ferenc pápát. A temetés előtt Donald Trump és Volodimir Zelenszkij összeült beszélgetni egyet, minek hatására Trumpnak elgondolkodott, nem lehet-e, hogy valójában Vlagyimir Putyin csak szívatja őt, és nem is akar véget vetni a háborúnak. Erre váratlanul az orosz elnök azt találta mondani, hogy kész előfeltételek nélkül tárgyalni Kijevvel a háború befejezéséről. Egy napra rá az orosz külügyminiszter váratlanul interjút adott a CBS amerikai tévének, ahol elmondta, hogy egyébként nyitottak a háború lezárására, de a Krímről nem hajlandók tárgyalni, és szerintük a zaporizzsjai atomerőmű is nagyon jó kezekben van náluk.

Szótár

Összeállítottuk a Kis magyar konzervatív szexszótárt! 10+2 konzervatív kifejezés, amikkel bárki bővítheti szexuális szókincstárát, és visszavághat, ha brüsszeli blablát beszélő libsik közé keveredne.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Bajnok

A kis salgótarjáni edzőteremből a bajnokságig hosszú az út, de Vanessza egy igazi küzdő, aki edzője szeretetteljes támogatásával egy nap még óriási sztár lehet. Vanessza egy fiatal roma lány, aki élete nagy lehetőségére, egy rangos boxgálára készül. A Jeti Mozi bemutatja Bartha Máté Bajnok című rövid dokumentumfilmjét.

Borízű

Mányoki Laci for pápa! Pápaválasztási tippjeink. A győri Fittipaldi végképp fölöslegessé teszi az autós üldözéseket. Pofon Amerikától. Hell Szalonikiben. Csetelés Ádám Martinnal. Danny Trejović – jugoszlávok sombreróban. Túszdrámatoplista. Itt a Borízű hang.

Kultúra

Ilyen az ember: ha mesét lát, nyomozza a valóságot mögötte. Ha igaz történetet hall, arra gyanakszik, hogy az hamisság, túlzás. Kárpáti Péter drámaírót kérdezzük a fikció és valóság határvidékén épített életművéről. „Eltüntetjük az útjelzőket, és akkor a néző eltéved a rengetegben.”