Tényleg jön a kamerás beléptetőrendszer az állami kórházakban

Ütemezetten zajlik a beléptetőrendszer kiépítése az állami fenntartású egészségügyi intézményekben – írta a 444 megkeresésére az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt nem részletezték, hogy hány helyre lesznek felszerelve kamerák, de a Kútvölgyi főbejáratán már feltűnt egy.

Az ötlet nem új, eredetileg 2023 végére ígérte be Lengyel László, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára. A Magyar Kórházszövetség két évvel ezelőtti konferenciáján arról beszélt, az orvosoknak és más dolgozóknak az intézmény be- és kijáratainál elhelyezett készülékeken kell lehúzniuk a mágneskártyájukat, közben pedig videófelvétel is készül róluk.

Lengyel azzal érvelt, vannak kórházak, ahol nagyon eltérnek az orvosi teljesítmények az átlagtól, ennek kell, hogy legyen valami oka. „Akinek nyolc órát fizetünk, az legyen bent nyolc órát.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az OKFŐ azt írta, nem az egyéni teljesítményeket akarják mérni, hanem az ellátás biztonságát növelnék a dolgozók jelenlétének nyomon követésével. A rendszer szerintük a vagyonvédelem mellett bűnmegelőzési célokat is szolgál majd.

Az új rendszerhez szükséges törvénymódosítást tavaly nyáron fogadták el, egy salátatörvényben. A dolgozókról az adatvédelmi és munkajogi előírásokat betartva készítenek majd fotókat.

Arra nem válaszoltak, hogy milyen forrásból és mennyiért épül ki a rendszer, és melyik cég végezheti a munkát. Arra hivatkoztak, hogy „a költségekre és kivitelezőkre vonatkozó adatok összesítése folyamatban van.”

Arra pedig egyáltalán nem írtak semmit, hogy melyik törvény ad lehetőséget az arcfelismerő alkalmazására, hogyan reagáltak az érintett dolgozók a változásra, és mi történik azzal, aki nem hajlandó aláírni és a fényképét adni mindehhez.