Trump úgy gondolja, Zelenszkij kész átadni Oroszországnak a Krímet

„Azt hiszem, igen” – ezt válaszolta az amerikai elnök arra a kérdésre, hogy szerinte Volodimir Zelenszkij hajlandó-e átadni a Krímet egy békemegállapodás részeként Oroszországnak, amely 2014-ben illegálisan annektálta a félszigetet. Ezt annak ellenére jelentette ki Trump, hogy Kijev korábban elutasított minden ilyen javaslatot. A két elnök a hétvégén a Vatikánban találkozott, ahová Ferenc pápa temetésére érkeztek.

Trump szavai akár meglepőnek is tűnhetnének, ha nem ismernénk, hiszen két napja, a vatikáni tárgyalás után még arról posztolt, hogy Oroszország szerinte is „ellopta” a Krím-félszigetet Ukrajnától.

photo_camera Trump és Zelenszkij a Vatikánban április 26-án, a pápatemetés előtt Fotó: HANDOUT/AFP

Trump arra is sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy „hagyja abba a lövöldözést, üljön le és írjon alá egy megállapodást” a harcok befejezéséről. Az amerikai elnök azt sugallta, hogy ez két héten belül megvalósulhat.

Trump a vatikáni találkozóról azt mondta, hogy az „jól ment”, és hogy a Krímet „nagyon röviden” megvitatták. Szerinte Zelenszkij most „nyugodtabbnak” tűnik, ami utalhatott volna a két elnök között a Fehér Házban februárban lezajlott nyilvános összecsapásra.

Az amerikai elnök kijelentéseire sem Zelenszkij, sem Vlagyimir Putyin nem reagált nyilvánosan. Ukrajna korábban már többször is elutasította, hogy területi engedményeket tegyen, és legutóbb egy ötpontos követeléscsomaggal állt elő. Kijev azt hangsúlyozta, hogy a szárazföldi kérdéseket csak akkor szabad megvitatni, ha tűzszüneti megállapodás születik. Az amerikaiak béketervéről itt írtunk bővebben.

Borisz Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztette Ukrajnát, hogy ne egyezzen bele egy olyan megállapodásba, amely széles körű területi engedményeket tartalmaz a tűzszünetért cserébe, írja hírösszefoglalójában a BBC. Az ARD-nek azt nyilatkozta, hogy az amerikai elnök legutóbbi javaslata szerinte „kapitulációnak” minősülne az ukránok részéről, és bár Kijev tudja, hogy esetleg meg kell válnia bizonyos területektől a fegyverszünet biztosítása érdekében, „biztosan nem fognak, nem szabad olyan messzire menni, mint az amerikai elnök legutóbbi javaslata.

Az Egyesült Államok állítólag azt is javasolja, hogy vegye át az ellenőrzést a zaporizzsjei atomerőmű felett – amelyet jelenleg Oroszország tart fenn –, amely ezután árammal látná el Oroszországot és Ukrajnát is. Az ellenterv nem említi Oroszország áramellátását. Lavrov orosz külügyminiszter szerint viszont jó kezekben van most az erőmű.