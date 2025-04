Újabb pályázatokat akar a Tisza a BKK és a BKV vezetői posztjaira

Elkezdődött az új fővárosi cégvezetők kiválasztása, jövő héten már személyesen hallgatják meg a jelentkezőket – közölte a Tisza Párt a bírálóbizottság hétfői ülése után. A bírálóbizottságot a tiszás Orbán Árpád vezeti. A testületben a Tulajdonosi, illetve a Városfejlesztési Bizottságok tagjai ülnek.

photo_camera Orbán Árpád (középen) a Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

A BKK, a BKV, a Budapesti Közművek, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) és a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezető posztjaira kiírt nyílt eljárásra 43 pályázat érkezett. Ezek nem voltak nyilvánosak (egy másik fővárosi bizottság elnöke, Baranyi Krisztina sem láthatott rá, és nem is mehetett el a bírálóbizottság ülésére), ahogy az sem, kik pályáztak.

A pártok közléseiből annyi kiderült, hogy a jelenlegi vezetők újráznának.

A Magyar Hang azt írta, volt, aki több posztra is jelentkezett, és egyes pályázatok színvonala nem volt megfelelő. A lap információja szerint a Stockton előző vezetője, Zelles Sándor is bejelentkezett a BKK és a BKV élére. Más meglepő nevek is felbukkantak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő elítélt vezetője, Császy Zsolt a BFVK-hoz jelentkezett, a volt zuglói városgazdálkodási vezető, Bernula István pedig négy céghez adott be vezetői pályázatot.

A Tisza közleményéből kiderült, a BKK és BKV vezetésére pályázók közül nem tudtak kiválasztani 3-3 embert a meghallgatásra, így azt kérték Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy „az alapvető célként megjelölt széleskörű részvétel biztosítása érdekében tegye lehetővé további pályázatok befogadását.”

Egyelőre nem tudni, Karácsony hogy döntött az ügyben. A cégvezetői pályázatok kérdése kulcsfontosságú a Tiszának, emiatt korábban bojkottálták is a Közgyűlést. Akkor azon akadt el az ügy, hogy a Főváros szerint a Tisza jogellenes pályázati feltételeket határozott volna meg. Ezt a párt tagadta, meghirdette a bojkottot, majd - lényegében beismerésként - átírták a feltételeket úgy, hogy jogszerű legyen.

A bírálóbizottság sem tudott elsőre összeülni: a múlt heti ülés határozatképtelen volt. A Tisza emögött is a Fidesz és az „óellenzék” összeesküvését látta. Déri Tibor DK-s képviselő szerint viszont annyi történt, hogy a távol maradó tagok előre jelezték, szabadság miatt nem tudnak elmenni az ülésre.

A cégvezetőkről a Fővárosi Közgyűlés dönt majd, várhatóan májusban.