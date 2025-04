Apró szigeten zajló zászlókifeszítéssel éleződik a helyzet a világ legveszélyesebb tengerén

Apró, mintegy 200 négyzetméteres homoksziget miatt feszült egymásnak ismét Kína és a Fülöp-szigetek a világ egyik legvitatottabb hovatartozású területének, a Dél-kínai-tengernek a közepén.

photo_camera A sziget egy 2024-es felvételen Fotó: HANDOUT/AFP

A Sandy Cay nevű homokkinövésen két héttel ezelőtt jelentek meg a kínai partiőrség tagjai, akik kifeszítettek egy kínai zászlót, majd a kínai állami média múlt csütörtökön számolt be arról, hogy Peking szuverén joghatósága alá vonta az apró szigetet. A kínai partiőrség tagjai vasárnapra már tovább is álltak a lakatlan szigetről, mire megérkeztek oda a Fülöp-szigeteki haditengerészet és partiőrség hajói, hogy ők is kifeszítsenek egy zászlót, illetve közöljék, hogy fenntartják az ország szuverenitását és joghatóságát.

photo_camera A kínai zászlózás

photo_camera A Fülöp-szigeteki viszontzászlózás

Az apró homokszigetek hovatartozása banális kérdésnek tűnhet, de nagy jelentősége van: a Dél-kínai-tenger geopolitikailag és gazdaságilag is kiemelt fontosságú terület, melynek több mint 90 százalékát Kína saját területének tekinti, amit egyáltalán nem néz jó szemmel a régió többi országa.

photo_camera A kilenc pontos vonal a kínaiak által 2009-ben az ENSZ-nek benyújtott térképen. A kínai területi igény a Dél-kínai-tenger döntő többségét lefedi, benne számos kisebb szigetet és zátonyt, melyek jóval közelebb esnek más országokhoz Fotó: Wikipedia