Az ukrán miniszterelnök-helyettes „örült”, amikor meglátta Zelenszkijt a budapesti óriásplakátokon

Magyar Levente, a Külgazdasági- és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten tárgyalt Olha Sztefanisivával, európai ügyekért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel.

A két politikus a találkozó után közös sajtótájékoztatót tartott.

Mindezt éppen akkor, amikor a magyar kormány az ukrán EU-tagság ellen kampányol.

Magyar Levente a sajtótájékoztatón azt mondta, Ukrajnával hagyományosan jó viszonyt ápolt Magyarország. A 2010-es évek közepe óta azonban terheltté vált a viszony a kárpátaljai magyar kisebbség ukrán kezelése miatt. A kérdés megoldásáról számos alkalommal tárgyaltak az elmúlt években. A helyzet azóta jobb lett, de még nincs ott a folyamat, ahol a magyar kormány szeretné.

A téma időközben Sztefanisivához került. Az ukrán miniszterelnök-helyettes Magyarral ma megállapodott, hogy a munkát tovább folytatják. Magyar újfajta dinamizmust érez, ez pedig szerinte reményt ad, hogy a következő hónapokban lezárják a kérdéskört.

photo_camera Magyar Levente Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint a látszólag terhelt politikai viszony ellenére Magyarország továbbra is segítséget nyújt Ukrajnának. Két héttel ezelőtt például új határátkelőt nyitottak a két ország között. Emellett új vonatjáratokat indítottak Budapest és Kijev között. Hamarosan pedig kárpátaljai járatokat is indítanak.

Sztefanisiva azt mondta, Ukrajnában nagyon komolyan veszik az EU-ba vezető utat és az ehhez szükséges kötelezettségeket is. Ide tartozik a kisebbségek jogainak védelme és a jó szomszédi viszony. Azért jöttek Budapestre, hogy ezekről a kérdésekről tárgyaljanak.

photo_camera Olga Sztefanisiva Fotó: Németh Dániel/444

Sztefanisiva szerint nemcsak az a céljuk, hogy lezárják a problémás kérdéseket, hanem stratégiai párbeszédet akarnak folytatni a jövőben. Legközelebb május 12-én Ungváron tárgyalnak a két ország képviselői. Sztefanisiva javasolta Magyarnak, hogy rendszeresítsék az egyeztetéseket addig, ameddig meg nem oldanak minden problémás kérdést.

Sztefanisiva azt mondta, tisztességesen teljesítik az EU-csatlakozáshoz szükséges kötelezettségeket. Ez is hozzájárult, hogy megváltoztassák a kisebbségek jogaihoz való viszonyukat. A szükséges törvénytervezeteket benyújtották, a parlament pedig már jóvá is hagyta őket. Sztefanisiva azt kérte Magyartól, hogy támogassa Ukrajna EU-integrációját.

Újságírói kérdésre Sztefanisiva azt mondta, még korai az eredményekről beszélni, de pozitív, hogy újra elkezdtek tárgyalni. Ukrajna hamarosan át fogja adni a javaslatait a magyar kormány által, kisebbségi jogokkal kapcsolatban kért 11 ponttal kapcsolatban.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, nem lehet ma kijelenteni, hogy a magyarok teljes felszabadultsággal tudják használni az anyanyelvüket Ukrajnában. Példaként említette, hogy nem lehet magyarul kiírni az utcaneveket vagy magyarul beszélni az egyébként szintén magyar orvossal.

Magyar arról is beszélt, hogy Sztefanisiva szóvá tette a Zelenszkijt is ábrázoló kormányzati plakátokat. Ezért elmagyarázta neki a helyzetet. Sztefanisiva a plakátokkal kapcsolatban azt mondta, örült, hogy látta Zelenszkij képét az utcán. Meg is mondta az elnöknek, hogy milyen népszerű Magyarországon.

Ukránellenes kampány

Orbán Viktor a március 6-ai rendkívüli EU-csúcson jelentette be, hogy véleménynyilvánító szavazást indítanak Ukrajna EU-csatlakozásáról. Nem sokkal később Gulyás Gergely azt mondta, hogy a nemzeti konzultációhoz hasonló, de csak egy kérdésből álló szavazás több mint 1 milliárd forintba kerül majd.

A június 20-ig visszaküldhető szavazólaphoz miniszterelnöki levelet is mellékelnek. A kormány biztosra megy, mert Orbán szavai mellett hét olyan kockázatot is felsorol, ami Ukrajna uniós tagságával járna.

A szavazás népszerűsítésére több eszközt is bevetett a kormány. Először a koronavírus elleni oltásra regisztrálók emailcímeire küldte ki a Voks2025 tárgyú levelet, majd plakátkampányt indított. A „Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek!” feliratú plakátokra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellett az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és az Európai Néppártot vezető Manfred Weber került fel.

A Fidesz és a KDNP vezető politikusai pedig országjárásba kezdtek, hogy népszerűsítsék a szavazást. Rétvári Bence belügyi államtitkár dömpingszerűen érkező ukrán termékekkel, HIV-fertőzött ukránokkal és alvilági segítséggel becsempészett fegyverekkel riogatta a hallgatóságot Albertirsán. Lázár János arról beszélt Sarkadon, hogy „minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb a magyaroknak”. Orbán Viktor pedig arra kérte a szakmunkás fiatalokat, ha nem akarnak ukrán vendégmunkásokat, szavazzanak Ukrajna EU-csatlakozása ellen.