Idén is úszik majd a pénzben a tehetséggondozóként indult, de már Brüsszelben is harcoló MCC

Folytathatja a tehetségkutatáson messze túlnyúló működését a Mathias Corvinus Collegium, rövidebb és ismertebb nevén MCC. Minden évben örömhírt jelent az Orbán Balázs fennhatósága alatt álló alapítvány számára, amikor kiderül, mekkora nyereséggel zárt és mekkora osztalékot fizet a Mol és a Richter. A kormány ugyanis még 2020-ban adta oda a két óriáscég 10-10 százalékos részvénycsomagját az MCC-nek, megoldva ezzel a kormányközeli szervezet finanszírozását.

A Mol már a hónap elején jóváhagyta a tavalyi év utáni osztalékfizetést, ebből 22 milliárd forintot jutott az MCC-nek. A Richter most döntött 93 milliárdos osztalék kifizetéséről, ennek a 10 százaléka megy Orbán Balázsékhoz.

Összesen most így 31 milliárd forint jut az MCC-nek ebből a két forrásból. (A beszámolóik szerint tavaly 36 milliárdot, előtte 29 milliárdot, még korábban 12 milliárdot kaptak az osztalékokból.)

Az MCC sorra nyitja a központjait a vidéki városokban és a határon túl. A brüsszeli irodájuk 2022 végén indult, hogy „alternatívát” kínáljon Európa „polarizált kultúrtájának”, az intézmény az EU figyelmét is felkeltette. Tavaly megvették az Inforádió 75 százalékát, az övék lett a Mandiner is, a Libri könyvkiadót pedig még régebben szerezték meg. De van Női Közéleti Vezetőképzőjük is.