Megszavazták: 18 év alattiak nem vásárolhatnak energiaitalt

A parlament kedden egyhangú szavazással, 174 igennel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely értelmében tilos lesz 18 év alattiaknak energiaitalt értékesíteni, illetve őket ilyennel kiszolgálni. A jogszabály a kihirdetés után harminc nappal, tehát várhatóan június elején lép hatályba.

A törvény a kormányt hatalmazza fel arra, hogy rendeletben határozza meg, milyen összetételű energiaitalokra vonatkozzon a tiltás. A javaslatot a fiatalok körében elharapózott energiaital-fogyasztással indokolták: egy felmérés szerint már a 10-14 évesek mintegy húsz százaléka iszik energiaitalt reggelente, de a fiatalkorúak teljes körében csaknem nyolcvan százalékos volt a rendszeres fogyasztók aránya.

A most elfogadott szabályozás értelmében annak az üzletnek, amely megsérti a szabályozást, a fogyasztóvédelmi hatóság „a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, az energiaital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását”. Ha a kereskedő három éven belül ismét megsérti a törvényt, akkor az üzlet bezárathatja a hatóság, ez a zár akár harminc napra is kiterjedhet.

Az energiaitalok betiltására többféle terv is volt az elmúlt években. A most elfogadott törvényjavaslatot még tavaly tavasszal nyújtott be Nacsa Lőrinc és Hollik István, de már 2023 őszén beszéltek arról, hogy az alkoholhoz hasonló tiltást szeretnének a KDNP-sek. Az igazságügyi tárca közben tavaly nyáron közzétett egy rendelettervezetet arról, hogy milyen tartalmú energiaitalokat ne lehessen 18 éven aluliaknak eladni. Vélhetően ez lesz az a kormányrendelet – vagy legalábbis annak alapja lesz –, amely a mostani törvény alapján a részletszabályokat tartalmazza.