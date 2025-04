Tényleg állhatott sorba kenyérért a nyolcvanas évek Csehszlovákiájában a kis Trump?

„Én magam kelet-európai vagyok, anyám cseh, folyékonyan beszélem a nyelvet. Gyerekkorom nyarait ott töltöttem, álltam sorba kenyérért az akkori, kommunista Csehszlovákiában. Tudja, én értem ezeket az embereket, értem a kultúrájukat” – ezt nyilatkozta a Portfoliónak adott rövid videóinterjúban Donald Trump Jr., aki a hétvégén Budapesten járt.

Az erről szóló cikkünk megjelenése nyomán több olvasónk is szóvá tette, hogy az amerikai elnök fia talán lódított. Hogy az egyik levélből idézzünk: „Megszoktuk, hogy Trumpék butaságokat és valótlanságokat beszélnek, de az az érzés is erős bennem, hogy egyszerűen kitalálnak dolgokat, amiket utána valós történetként adnak elő”. Egykor Csehszlovákia cseh részén élő olvasónk és felvidéki magyarok is arról számoltak be, hogy náluk nem voltak olyan rendszerszintű élelmiszer-ellátási problémák, mint amire Romániából vagy Lengyelország egyes nehéz időszakaiból emlékezhetünk.

De valóban nem állhatott sorba kenyérért a kis Trump? Az elnök fia 1977-ben született, az ilyen típusú emlékei tehát legkorábban az 1980-as évek első feléből, de inkább közepétől datálhatók. Az anyja a Csehszlovákia közepén, vagyis a mai cseh-szlovák határ közelében lévő Zlínben született, vélelmezhető tehát, hogy a nyarakat is abban a térségben töltötték. Ez nem a legfejletlenebb, legszegényebb része volt az akkori országnak, de nem is a legfejlettebb.

A DennikN munkatársait és a Szlovákiában élő Gál Zsolt politológus-közgazdászt hívtuk segítségül. Több forrásból is azt állították kérdésünkre, hogy rendszerszintű élelmiszer-ellátási problémák nem voltak, az életszínvonal hasonló volt a magyarországihoz az 1980-as években. De mivel egy-egy nagy központi pékségből láttak el egy-egy nagyobb körzetet, arra volt példa, hogy ha a szállítással probléma támadt, tehát például elromlott vagy balesetezett egy teherautó, akkor várni kellett a kenyérre. De az, amit Trump Jr. sugallt, hogy a kenyérért való sorban állás a mindennapok rész lett volna, nem volt jellemző és rendszerszintű, ahogyan más élelmiszereknél sem – leszámítva a déli gyümölcsöket (az elkeseredett narancs- és banánvadászatra pedig mi is emlékezhetünk).

Áruhiány ettől még előfordult az országban, többen is felidézték például, hogy egyszer egy higiéniai termékeket gyártó papírüzem leégése miatt vécépapírhiány alakult ki. De volt példa arra is, hogy valami konzervtermékből lett hiány, mert nem készültek el a kupakok időben, illetve természetesen az elektronikai termékek beszerzését ott is érintette a nyugati cocom-listás bojkott.