Új minisztere van a hülye járásoknak: szegedi, részeg, férfi

1970. szeptember 15-e igazi humortörténeti dátum: ezen a napon mutatta be a BBC a Monty Python "Hülye járások minisztériuma" című szkeccsét. 55 évnek kellett eltelnie, hogy valaki letaszítsa John Cleese-t a hülye járások trónjáról , de most ez is megtörtént. Az új seriff a városban ráadásul magyar, a napfényes Pannon Florida, vagyis Szeged lakója.

Hősünk valójában még 2024 májusában, majdnem pont egy éve mutatta be a XXI. század legjobb járását, de a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség csak most hozta nyilvánosságra a felvételt. A Hős ezen a szép május közepi napon már reggel részeg volt, minden bizonnyal ezért kötött bele egy háromtagú társaságba a szegedi buszpályaudvar közelében, a zebránál.

A részeg először szóba próbált elegyedni a két nővel és a férfival, de azok nem reagáltak, mire hősünk tovább szívózott, majd kihívta verekedni a férfit. De az nem akart bunyózni, hanem faképnél hagyta. Ezen a ponton kezdődik az alant megtekinthető szuper jó videó. A vádlott piros lámpa közben bemelegített, majd átment a zebrán. A videó ezen a ponton ér véget, mégis teljes értékű szórakozást nyújt.

Amit nem mutatnak meg nekünk: az alaposan bemelegítő Miniszter meglepő módon háromszor is meg tudta ütni a férfit, akibe belekötött. Az az első kettőre nem reagált, a harmadik azonban még neki is sok volt. Egyszer ütött vissza, mire az agresszor azonnal elájult. A férfi rögtön mentőt hívott és a rendőröket is megvárta.

A Minisztert garázdasággal vádolják, a pálya innentől a mozgásszínházasoké meg a filmrendezőké. Ilyen tehetséget ökörség lenne parlagon hagyni. Az eset ráadásul újabb vereség az orbáni kommunikációs gépezetnek, hiszen mostantól már a zebra is másé.