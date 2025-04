Élőben savazhatja a Fidesz a Tiszát a Fővárosi Közgyűlésen

Gulyás Gergely is hozzászól, aki egyrészt felemlegeti Barna kommentjét, másrészt üdvözölte Niedermüllert is azzal, hogy „reméli, nem volt túl sok a fehér-hetero képződmény, akik közé be kellett jönnie.”

Szerinte Barna Judit a „Gozsdu-lobbit” képviseli, egy kommentben kiállt a bulinegyed mellett. Gulyás elmondta, hogy lementette Barna vonatkozó hozzászólásait, kommentjeit.

Vitézy arról beszél, hogy egy átalakított sétálóutcát sem kellett visszaalakítani, mert annak nagy a társadalmi támogatottsága.

Döme Zsuzsanna (Kutya Párt) szerint gerilla módon már amúgy is sétálóutcák az érintett erzsébetvárosi területek, úgyhogy ez az autósok mentális jólétét is szolgálja, így legalább nem kapnak agyvérzést a dugóban. Ezért is kéri a Fideszt, hogy támogassa a javaslatot. Nem érti, hogy az átalakítást miért nem lépte meg korábban a kerület. Abban bízik, hogy a kisebb helyek teraszengedélyét is támogatja majd a polgármester.

VII. kerületi lakosként üzent Barnának, hogy majd lejátsszák, hogy kik a rossz kerületi lakosok.

Barna arról beszél, már-már zavarba ejti, hogy mennyit nézegeti Gulyás az ő profilját. Azt mondja, minden élhető városban van olyan - jellemzően civil - szerv, ami az éjszakai élettel foglalkozik, a lakosság figyelembe vételével képvisel szereplőket, ebbe szállt be ő is korábban. A következő közgyűlések egyikére beterjeszt egy erre vonatkozó előterjesztést.