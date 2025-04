Ez a társadalom addikcióban van, le kell vinni a szerről

„Műveletlen embereknek csak összeesküvés-elméleteket és politikai propagandát lehet eladni. Alapvető természeti törvényekkel az emberek nincsenek tisztában, a gravitációt még elhiszik, mert megütik magukat, ha leesnek a létráról, de az anyagmegmaradás, energiamegmaradás törvényéről már fogalmuk sincs. Borzasztó nagy hiányosságok vannak, nagy lufi az egész, erre csak összeesküvés-elméleteket lehet gyártani”

– mondta lendületesen Gelencsér András vegyész-légkörkutató az asztal mögött arról, hogy bár leginkább általános edukációra lenne szükség, annak nagyon mélyre kell mennie, mert a természettudományos műveltség gyakorlatilag hiányzik.

A Pannon Egyetem rektora 2022-ben egy nagyot szóló interjúban lényegében bejelentette a közelgő apokalipszist: arról beszélt, hogy a környezeti és túlfogyasztási válság már nem visszafordítható, a klímaváltozás megállíthatatlan, „a civilizációnk néhány éven belül összeomlik”.

photo_camera Gelencsér András Fotó: Kristóf Balázs/444

Gelencsér azóta sem lett különösebben optimistább. A Green Policy Center A természettel nem lehet tárgyalni - Tények, tévhitek, és a legfrissebb helyzetkép a klímaváltozással kapcsolatban című beszélgetésén arról beszélt, hogy a globális civilizáció válságállapotba jutott, egyik válság írja felül a másikat, és ezt a nagy válsághalmazt se kiköpni, se lenyelni nem tudjuk. A klímaváltozás szerinte csak egy ezek sorában, önmagában lázhoz hasonló tünet, de valójában komplex környezeti válságról van szó. Ugyan a nem cselekvés és önfelmentés jegyében sokan várnak valamilyen technológiai megoldásra, ez szerinte illúzió:

„Felejtsük el a technológiát, technológiai megoldás nincs, csak magunkon tudunk változtatni. A cél az lenne, hogy az emberek komolyan vegyék a válságtüneteket, és saját elhatározásból is elfogadják a szükséges korlátozásokat.”

Sárgamellény és szívószál

Hogy milyen korlátozásokat, az nem derült ki pontosan - de a résztvevő kutatók, Gelencsér mellett Ürge-Vorsatz Diána, az IPCC alelnöke és Zlinszky János ökológus, a Pázmány főtanácsadója alapvetően önkorlátozásról, a jólét helyett a jóllétről, értékváltásról, az örök gazdasági növekedésről való leállásról beszéltek - máskülönben a klímaválság nem állítható meg.

„Egy hat fokos átlaghőmérséklet-emelkedést nem tud túlélni a civilizáció. Más válságokhoz ennél jobban tudunk alkalmazkodni, de ez sokkal komplexebb, mert az egész gazdasági-társadalmi rendszer a fosszilis energián alapszik”

- mondta Ürge-Vorsatz Diána, és azt hangsúlyozta, hogy a megoldás érdekében az egyenlőtlenségeket is jelentősen kellene csökkenteni. A kibocsátás 50 százalékáért globálisan a felső 10 százalék felelős, így a világ népességének jelentős része nem is tud mit csinálni, mondta, „maximum kimegy a sárgamellényesekkel tüntetni”. „Amíg az influenszerek űrutazásokról posztolnak, ami a hatszorosa egy átlagember éves kibocsátásának, nincs értelme szívószálakról kampányokat indítani.”

photo_camera Ürge-Vorsatz Diána Fotó: Kristóf Balázs/444

Tavaly szeptemberben tíz magyar klímatudós és kapcsolódó területeken dolgozó kutató közös nyilatkozatot adott ki A Klímatudomány 10 Üzenete az Élhető Jövőért címmel. A cél a tudatosítás, az érdemi párbeszéd elindítása és a valódi cselekvés volt, amihez nagyjából a legnevesebb magyarországi kutatók álltak össze. De mint az ehhez kapcsolódó beszélgetéssorozat első alkalmán a Párbeszéd Házában is előkerült, a klímaügyi üzenetek most máshol is még nehezebben mennek át - és van egy erősödő „most már úgyis mindegy” hangulatú zeitgeist is a világban.