Hadházy: Annak nincs értelme, hogy pár tucat pártaktivista néhány jó fotó kedvéért nyomakodjon a smasszerekkel

Hadházy Ákos május 1-i tüntetésének leírásában az van, hogy a Kossuth térről – ha van rá spontán akarat – a tüntetők törvényesen továbbvonulhatnak. Miután erről a rendőrség azt írta, hogy félrevezető, hiszen az ilyesmi jogszerűtlen lenne, Hadházy Ákos hosszabb posztban reagált.

A parlamentből a tiltakozó momentumosokkal együtt kitiltott Hadházy azt írja: „Nem tudom, Orbán rendőrsége hol volt az elmúlt 15 évben, vagy milyen új törvényeket olvas, de számtalan olyan esemény volt már, amikor egy tüntetés végén a résztvevők továbbvonultak és a rendőrség ezt nem akadályozta meg. Törvényesen nem is tehette meg, ezt korábban a TASZ így fogalmazta meg: »Alapjogi védelmet élvez a békés vonulás, legfeljebb annak az egy személynek a szabálysértési felelőssége merül fel, akinek kötelessége lett volna bejelenteni, de az is csak egy szabálysértési felelősség. Maga a tüntetés, amíg békés marad, élvezi az alapjogi védelmet, a rendőrségnek tehát fennáll a biztosítási kötelezettsége.« Én magam is több ilyenen részt vettem, egy alkalommal pl. nyolc kilométert gyalogoltam a Kossuth térről a Kunigunda útjára több ezred magammal. Senki nem büntetett emiatt senkit, mert egyszerűen nem volt rá törvényes lehetőség.”

De Hadházy a rendőrségről azt írja: „Persze a pintérség az utóbbi időben több alkalommal áthágta még a rendszer saját maga által tákolt törvényeit is.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444