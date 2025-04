Lázár: Orbán Viktor lesz Magyarország következő miniszterelnök-jelöltje – a mi oldalunkról. Hogy aztán a választópolgárok mit döntenek, az egy teljesen másik kérdés

„Ugyan már, ilyen hülyeségeket, Zsolt, most tudom, hogy maga rá van erre állva, mert ez az öröklés téma izgatja magát, az utódlás téma izgatja magát, olvastam az írását, ez zagyvaság” – így reagált Lázár János a nagykőrösi fóruma után a Telex kérdésére, hogy ha felkérést kapna, akkor elvállalná-e, hogy ő vezesse 2026-ban a Fidesz parlamenti listáját a választáson.

„A miniszterelnök kiváló egészségi állapotban van, kiváló munkaállapotban van, túlteng az ambíciótól” – mondta Lázár, hozzátéve, hogy „száz százalék”, hogy ő fogja vezetni a Fidesz listáját, „és ővele fogjuk megnyerni a választást”.

„Ha valaki ismeri a Fideszt, ismeri Orbán Viktort, ismer bennünket, az pontosan tudja, hogy mi már réges régen eldöntöttük, hogy 2026-ban Orbán Viktor vezeti a Fidesz listáját, és ő lesz Magyarország következő miniszterelnök-jelöltje – a mi oldalunkról. Hogy aztán a választópolgárok mit döntenek, az egy teljesen másik kérdés”

– mondta Lázár, aki ezen a ponton valószínűleg a 2026-os választásra gondolt, és nem kell arra következtetnünk az izgalmas megfogalmazásából, hogy még tartanak egy népszavazást is, hogy ki legyen a miniszterelnök-jelöltjük.

Egyébként rögtön ezután azt mondta:

„A Fidesznek Orbán Viktor a legerősebb pontja. Ha valakivel meg lehet nyerni a '26-os választást, az Orbán Viktor.”

A fórumon a lakosság is kérdezhetett, és kérdezett is, egy idősebb nő odakiabált Lázárnak: „Mondja meg, hogy miért higgyek én magának? Mikor 14 éve csak mondogatják, de nem történik a világon semmi” – erre Lázár annyit válaszol: „De most fog!”