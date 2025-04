Rendőrség: Hadházy Ákos félrevezető tájékoztatást ad

„Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő a közösségi médiában félrevezető tájékoztatást adott a gyűlésen résztvevőknek” – írta közleményében a rendőrség.

Miután a rendőrség betiltotta az újabb hídfoglalást, Hadházy május 1-re a Kossuth térre szervezett tüntetést. „Azt azért érdemes tudni, hogy a nagygyűlés után – ha van rá spontán akarat – törvényesen tovább is vonulhatunk. Jól kell viszont érteni: bárhol is vagyunk és bármit is teszünk, a siker csak attól függ, hogy hányan leszünk!” – szerepel az esemény leírásában.

A rendőrség állítása szerint a Kossuth tér a gyűlés bejelentett helyszíne, az ettől való

„eltérés, vagy a gépjárműforgalom akadályozása az országgyűlési képviselő állításával ellentétben jogszerűtlen.”

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a „hidak gépjárműforgalmának, valamint a tömegközlekedési járművek hidakon való áthaladásának akadályozása a közlekedési szabálysértésen túl súlyosabb, akár a közérdekű üzem működésének megzavarása bűncselekményt is megvalósíthatja”.

Azzal zárták, hogy mindenki számára biztosítják a békés gyülekezés jogát, miközben figyelembe veszik mások, ideértve a fővárosban közlekedni kívánók jogait, és érvényt szereznek a hatályos magyar jogszabályoknak.

Hadházy hídfoglalós sorozata március 18. óta tart. A parlament akkor fogadta el a Pride betiltását célzó gyülekezési törvény módosítását. A Momentum képviselői már az ülésteremben füstgyertyáztak, a magyar törvényhozás szokásaihoz képest szokatlan jeleneteket teremtve. A Parlament előtt is tüntettek, őket Hadházy kérte meg, hogy kísérjék el a Margit hídra. Egy kisebb tömeg el is indult a pesti hídfőhöz, és lezárták a forgalmat. Attól fogva minden kedden volt tüntetés. Ezeket többször élőben közvetítettük. Bár a résztvevők száma csökkent, az április 15-ei tüntetés már kétnapos lett. Az Erzsébet hídtól a Várig vonultak, ott beszédeket tartottak, Hadházy és támogatói ott is éjszakáztak, aztán másnap levonultak a hídra. Április 22-én pedig a Ferenciek terén találkoztak, akkor már engedély nélkül. Diószegi-Horváth Nóra hosszú elemző cikkben írta meg a tüntetések kontextusát.