Már vezető politikusok követelik a Kneecap koncertjeinek letiltását, több tucatnyi előadó állt ki az észak-ír rapperek mellett

A londoni rendőrség terrorellenes egysége vizsgálatot indított az észak-ír rapegyüttes, a Kneecap ellen, miután felvételek kerültek elő arról, ahogy állítólag a Hamászt és a Hezbollahot éltetik, egy másikon pedig brit konzervatív képviselők halálát kívánják. A londoni Metropolitan Police a videókat a Terrorizmusellenes Internetes Bejelentő Egységhez irányította, ahol szakértő nyomozók értékelték azokat, és megállapították, hogy mindkét videó esetében fennáll az alapos gyanú, ami további nyomozást indokol lehetséges bűncselekmények miatt. A Konzervatív Párt vezetője, Kemi Badenoch a Kneecap elleni büntetőeljárás megindítását követelte, és szerinte helyes lépés, hogy a rendőrség kivizsgálja a felmerült vádakat. „A terrorizmus és britellenes gyűlölet Kneecap-féle dicsőítésének nincs helye a társadalmunkban” -mondta.

Az egyik videón a Kneecap egyik tagja 2023-ban azt mondta: „Csak a halott tory a jó tory. Öld meg a helyi képviselődet!” Erre a 2021-ben leszúrt konzervatív képviselő, David Amess lánya azt mondta „teljesen megdöbbentő, hogy valaki – vagy egy csoport – aki a nyilvánosság előtt szerepel, ilyen veszélyes és erőszakos retorikát enged meg magának”. Ezután a Kneecap bocsánatot kért tőle és a 9 éve megölt képviselő, Jo Cox családjától. Az együttes azt írta: „Határozottan visszautasítunk minden olyan vádat, amely szerint bármely képviselő vagy magánszemély elleni erőszakra buzdítanánk. Soha nem tennénk ilyet. Egy kiragadott videórészletet – amelyet szándékosan minden kontextusból kiemelve mutatnak be – most manipulálnak és fegyverként használnak, mintha az valamiféle cselekvésre való felhívás lenne”. Szerintük egy összehangolt lejárató kampány zajlik ellenük, amiért nyilvánosan kiálltak „a palesztin nép ellen folyó népirtás” ellen. Egyben tagadták, hogy valaha is a Hamászt vagy a Hezbollahot támogatták volna. „Legyünk egyértelműek: soha nem támogattuk, és most sem támogatjuk sem a Hamaszt, sem a Hezbollahot. Minden civil elleni támadást elítélünk – mindig. Ez soha nem elfogadható. Ezt mi talán jobban tudjuk bárkinél, tekintettel nemzetünk történelmére”

A kaliforniai Coachella fesztiválon azzal okoztak botrányt, hogy fénybetűkkel olyan feliratokat jelenítettek meg a színpadig, mint például: „Fuck Israel, free Palestine”, „Izrael népirtást követ el a palesztin nép ellen” és „Az amerikai kormány felfegyverzi és finanszírozza Izraelt a háborús bűnök ellenére is.” Majd azt skandáltatták a közönsággel, hogy „Free, free Palestine”. Emiatt Sharon Osbourne egyenesen az észak-írországi rapperek vízumának visszavonását követelte, azt mondta,agresszív politikai nyilatkozatokat tettek, mire a Kneecap a BBC-nek azt mondta, „a kijelentések nem agresszívek, de 20 ezer gyerek meggyilkolása az”. Az incidens után a legnagyobb németország fesztiválok törölték a programjukból az együttes koncertjeit.

Hétfőn John Swinney skót miniszterelnök azt követelte, hogy az együttes a Glasgow-i TRNSMT fesztiválon se engedjék fellépni, az észak-ír unionista Jim Allister pedig a Glastonbury fesztiválról zárná ki őket.

Erre reagálva egy tucatnyi előadó írta alá azt a nyílt levelet, amiben kiállnak az észak-ír rapperek féleménynyilvánításhoz való joga mellett, köztük a Massive Attack, Sleaford Mods, a Pulp, a Primal Scream, a Fontaines D.C. és az IDLES. „A múlt héten egyértelmű, összehangolt kísérlet történt a Kneecap zenekar cenzúrázására és végső soron deplatformálására. A Westminsterben és a brit médiában vezető politikai személyiségek nyíltan kampányt folytattak a Kneecap eltávolítására a nyilvánosság elől, és burkolt fenyegetéseket fogalmaztak meg a koncerteken, szabadtéri rendezvényeken és zenei fesztiválokon, köztük a Glastonbury-n tervezett fellépéseik miatt” - írták, amjd hozzátették: „Művészekként úgy érezzük, hogy jeleznünk kell ellenállásunkat a művészi szabadság bármilyen politikai elnyomásával szemben. Egy demokráciában semmilyen politikai személyiségnek vagy politikai pártnak nem lehet joga ahhoz, hogy megszabja, ki lépjen fel és ki ne lépjen fel zenei fesztiválokon vagy koncerteken.”

A Massive Attack egy külön közleményt is kiadott, amiben kiálltak a Kneecap mellett. Hangsúlyozák, hogy persze számít a megfogalmazás, így az olyan megválasztott politikusok, mint Jo Cox és David Amess meggyilkolása után nincs helye könnyelműségnek vagy felelőtlenségnek. De szerintük a politikusoknak és a szélsőjobboldali újságíróknak nem egy fiatal punkzenekar színpadi megnyulvánulásaival kellene foglalkoznia, hanem azzal, ami Gázban történik. „A történek nem a Kneecapről szól a való. A történet Gáza. A történet a népirtás. És a valódi történet az, hogy a brit kormány választott képviselői hallgatnak, beleegyeznek vagy egyenesen támogatják ezeket az emberiesség elleni bűncselekményeket.” (Guardian/Euronews)