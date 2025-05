Megint kínai harci repülők jártak Tajvannál

A tajvani védelmi minisztérium figyelmeztetett, hogy a sziget környékén 34 légi járművet észleltek előző nap, egy időben egy Kína által rendezett hadgyakorlattal, amin a kínai légierő és haditengerészet is képviseltette magát.

A tárca szerint 16 gép átlépte a Kína és a sziget között nem hivatalos határként szolgáló Tajvani-szoros középvonalát is, amit a kínai légierő 2022 óta rendszeresen átlép. Tajpej közölte azt is, hogy több kínai hadihajót is észleltek Tajvan körül szerda reggel óta.

photo_camera Hadgyakorlatozó kínai repülők Tajvan körül 2022. augusztus 7-én. Fotó: GONG YULONG/Xinhua via AFP

Kína a saját részének tekinti az 1949 óta önálló kormányzattal rendelkező Tajvant, és a vezetése korábban közölte, hogy ha kell, erővel gondoskodik az újraegyesítésről. (MTI)