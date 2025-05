Nem játszhatnak transznemű nők az angol női focibajnokságban

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) bejelentette, hogy 2025. június 1-től megtiltja a transznemű nők részvételét a női labdarúgásban Angliában. Egy hónappal ezelőtt még arról volt szó, hogy az FA továbbra is lehetővé teszi a transznemű nők számára a női sportban való részvételt, amennyiben tesztoszteronszintjük legalább 12 hónapon át 5 n/mol alatt marad. A szövetség azonban jogi tanácsadás után – két nappal azután, hogy a Skót Labdarúgó-szövetség is hasonló tiltást vezetett be – változtatott álláspontján. Ezt azért tette, mert időközben egy legfelsőbb bírósági ítélet kimondta, hogy az Egyenlőségi Törvényben a „nő” kizárólag biológiai nőként értelmezendő.

„Nemzeti sportág irányító szervezeteként felelősségünk, hogy a labdarúgás a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen, miközben betartjuk a jogszabályokat, valamint az UEFA és a FIFA által meghatározott nemzetközi irányelveket. Jelenlegi szabályzatunk, amely lehetővé tette a transznemű nők részvételét a női játékban, ezen az elven alapult és szakértői jogi tanácsok támasztották alá. Ez összetett kérdés, és álláspontunk mindig is az volt, hogy ha a jogban, a tudományban vagy az alapszintű labdarúgás szabályozásában lényegi változás történik, akkor felülvizsgáljuk és szükség esetén módosítjuk a szabályzatot” – írja az FA közleménye.

photo_camera A Middlesbrough női csapata a női ligában 2025 áprilisában. Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Ez a kérdés amúgy soha nem merült fel a profi labdarúgásban Angliában. Jelenleg mintegy húsz regisztrált transznemű női játékos van, de egyikük sem játszik a top ligában. Őket az FA közvetlenül keresi most meg, hogy tájékoztassa őket a változásokról és arról, hogyan maradhatnak továbbra is a sportág közelében. (Guardian)