Egy kézfogás, ami elég jól leírja, mi a különbség ellenzék és ellenzék között

Orbán Viktor péntek reggel is megtartott szokásos beszédét a Kossuth rádióban, a közmédiában ezúttal az európai szinten is kirívóan pocsék gazdasági adatokkal kellett volna szembesülnie, ő azonban elegánsan eltekintett ettől, és szerencsére a mikrofonállvány műsorvezető sem hozta zavarba kellemetlen kérdésekkel. Szóval ment minden a maga rendjén.

Igazán érdekessé csak az tette a ma reggelt, hogy Orbán posztolt a Facebookjára egy néhány képből és egy minimalista szövegből („Reggeli műszak a Kossuth rádióban”) álló galériát. Az egyik fotón Toroczkai László, az ellenzéki Mi Hazánk elnöke tűnik fel, aki éppen szombaton, a szélsőjobbos párt majálisán beszélt arról, hogy senkivel nem paktálnak le. Íme, ezek után hogyan fog kezet a senkivel meg nem alkutó, véresen komoly ellenzéki pártvezér az országot 15 éve egyre illiberálisabb eszközökkel vezető miniszterelnökkel.

photo_camera Kézfogás egy ellenzékivel I. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Figyelemreméltó, hogy a széles mosoly övezte kézfogást nemhogy elhallgatni akarná, de vízjeles fotóként, Toroczkai mosolyára fókuszálva közzé is tette Orbán oldalán a kormánypropaganda.

Nem mondom, hogy a putyini Oroszország és az udvari ellenzék intézménye jutott eszembe elsőre, mert csak másodikra. Elsőre az, hogyan fogott kezet Orbán és Magyar Péter tavaly októberben az Európai Parlament plenáris ülésén. Ez a fotó, emlékeim szerint, nem jelent meg a miniszterelnök Facebook-oldalán, de sehol máshol a kormánypropagandában.

photo_camera Kézfogás egy ellenzékivel II. Fotó: Alain ROLLAND/© European Union 2024 - Source : EP

Ezzel persze nem azt mondom, hogy van „ellenzék” és van ellenzék, hiszen mégsem a putyini Oroszországban élünk. Csak azt, hogy van ilyen kézfogás is, meg olyan is, ilyen ellenzék is, meg olyan is.