Történelmi győzelmet aratott Farage pártja Angliában, egy baloldali körzetben verték meg alig hat szavazattal a Munkáspártot

Mindössze hat szavazattal, de megnyerte a csütörtöki előrehozott parlamenti választást a jobboldali Reformpárt Nagy-Britanniában, ami Nigel Farage pártjának átütő győzelmet jelent. A Reformpárt országosan is vezet a közvélemény-kutatásokban, de most az urnáknál is bizonyította, hogy egyértelműen átvette a jobboldal vezető pártjának helyét az ezúttal is leszereplő toryktól.

A Cheshire-ben (ez nem egy pilseni típusú söröző neve, hanem egy angol megye Liverpooltól délre, a walesi határ közelében) lévő Runcorn és Helsby nevű választókerület hagyományosan baloldalinak számít, a 2024-es választásokon a Munkáspárt abszolút többséget szerzett itt, háromszor annyian szavaztak rájuk, mint a 18%-ot kapó Reformra vagy a 16%-kal már akkor a harmadik helyre süppedő torykra.

A képviselői helyet simán megszerző Mike Amesbury azonban három hónappal a megválasztása után elkövetett egy, hm, nagyobbacska hibát: egy októberi hajnalon mocsok részegen megütött egy taxisofőrt, aki egy híd lezárása miatt jelezte neki teljesen békésen a nemtetszését.

A földrekerült taxist a képviselő tovább ütlegelte, alig tudták elrángatni mellőle, majd azt próbálta az arcába kiabálni, hogy „legközelebb majd nem fenyegeted a képviselődet, de kibaszott puhapöcs”. Minderről köztéri kamerafelvételek is készültek, Amesbury-t felfüggesztett börtönre ítélték, a Munkáspárt pedig kénytelen volt lemondatni a parlamenti helyéről.

Az emiatt csütörtökre kiírt időközi választáson aztán rekordközeli szoros eredmény született. A reformpárti Sarah Pochin a voksok 38,6%-át, 12 645 szavazatot szerzett, hattal többet, mint munkáspárti ellenfele. A tory jelölt alig hét százalékot kapott, amivel a zöldpárti indulót is alig előzte meg.

A Farage vezette Reform UK, akik tavaly az előretörésük ellenére még csak öt képviselői helyet szereztek a kizárólag egyéni kerületekből álló brit választási rendszerben, ezzel elvitte a hagyományos munkáspárti körzetet. Fő témájuk a migrációellenesség, amivel a túlnyomorészt fehér, de kevésbé jómódú körzetben sok szavazatot tudtak szerezni.

Acsütörtökön többfelé is tartott időközi önkormányzati választásokon a részeredmények szerint több településen szintén átütő eredményt értek el.

photo_camera Nigel Farage Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A közvélemény-kutatások szerint tulajdonképpen ez volt a papírforma: a legutóbbi mérések országosan jellemzősen 25-28 százalékra mérik őket, amivel átlagosan 3 százalékponttal előzik meg a kormányzó Munkáspártot,

mostanra tehát a Reform lett a legnépszerűbb párt Nagy-Britanniában.

Ez egyértelmű válságtünet a Munkáspárt számára, ami miatt a párton belül Keir Starmer miniszterelnököt is sokan bírálják: a kritikák szerint elhanyagolták a korábban biztosnak hitt körzetet, és csak a korábbi politikai üzeneteket tolták, nem értették tudtak reagálni a Reform növekvő népszerűségére. A Kemi Badenoch vezette Konzervatív párt számára ez szintén súlyos kudarc: bár sokat beszélnek arról, hogy a két jobboldali pártnak együtt kell működnie, ennek a kereteit most már sokkal inkább a populista Reform diktálhatja majd, nem pedig a toryk.