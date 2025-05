A német külügy visszavágott az AfD mellett kiálló Rubiónak: „Megtanultuk a történelmünkből, hogy a jobboldali szélsőségeket meg kell állítani”

A német külügy az X-en reagált az amerikai bírálatokra, amelyek amiatt érkeztek, hogy az AfD-t pénteken bizonyítottan szélsőséges, alkotmányellenes pártnak minősítette a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal.

A németek Marco Rubio posztjára válaszoltak, az amerikai külügyminiszter korábban azt írta, hogy a német kormány lépése nem demokrácia, hanem bújtatott önkényuralom, és hogy nem a népszerű, a legutóbbi választáson második helyet elérő AfD a szélsőséges, hanem a német kormány halálos, nyílt határos bevándorlási politikája.

A németek erre írták azt, hogy ez a demokrácia, ez a döntés egy átfogó és független vizsgálat eredménye, amellyel megvédik az alkotmányukat és jogállamukat. A végső döntést a független bíróságok mondják ki.

Megtanultuk a történelmünkből, hogy a jobboldali szélsőséget meg kell állítani, zárja posztot a német külügy.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.