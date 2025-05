A Tisza Erdélyben: „Vannak iskolatársaim, akik szemtől szembe is elmondják, hogy hazaáruló vagyok”

Magyar Péter a tavasszal belengette, hogy hamarosan Erdélybe látogat.

Az első erdélyi Tisza sziget néhány hónappal ezelőtt alakult Kolozsváron.

Megszervezője az a Székelyföldön született, kétlaki életet élő Kátai István szabadúszó színész, kulturális menedzser, aki a tolnai Nagyszékelyen gazdálkodik, de gyakran jár haza Sepsiszentgyörgyre, Gidófalvára, Marosvárhelyre és Kolozsvárra is.

A Tiszának nincs könnyű dolga, a Fidesz Erdélyben bőven 90 százalék fölött teljesített 2022-ben, ami a párt frakciójának két plusz mandátumot jelentett.

Magyarországon azt szokták mondani, hogy Erdélyben mindenki fideszes. Ha ez nem is igaz, de a választásokon látszik, hogy elsöprő a népszerűségük. Miért?

Az elmúlt 15 év pontosan elég volt arra, hogy az erdélyi magyarságot félretájékoztassák a fideszes urak. Az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget is azért alakult meg, mert Magyar Péter március 15-én arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy segítsenek neki. Komolyan vesszük ezt a kérést. Sok közpénz ömlik be Erdélybe kontrollálatlanul, érezzük a felelősségünket. Az erdélyiek nem tudják, mi van Magyarországon.

Rossz helyről tájékozódnak?

A köztelevíziót nézik, de a sajtószabadságot Erdélyben is meggyilkolták. A magyar nyelvű sajtó túlnyomó többségét felvásárolták, maradt a Transtelex és az Átlátszó Erdély. Ugyanez történik a kulturális szférában is. A most induló Déryné Program Határtalan alprogramja ráteszi a kezét azokra a független erdélyi kulturális egyesületekre, társulatokra, akik eddig nem voltak részesei ennek a korrupt rendszernek. Miközben Magyarországon megvonják a támogatásokat a független

színházi társulatoktól, most épp erdélyi egyesületeknek adnának pénzt előadásokra.

Magyarországon megroppant a Fidesz népszerűsége. Erdélyben vannak ennek jelei?

Van egy erdélyi Facebook-csoport, ahová a szerkesztő minden újságcikket beenged, még a független lapokét is. Ebben a társaságban nagyon keményen megy ilyenkor a hazaárulózás, pedig ezek a cikkek csak arról szólnak, mi van Magyarországon. Nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lesz az, amíg eljut az erdélyi választópolgárokig, hogy ez a rendszer a lelkeket rombolja. Annak az összefogásnak, amit 1989-ben, a Ceaușescu-rendszer bukásának napjaiban tapasztaltunk, mára nyoma sincs. Magyarországról akkor elhalmoztak minket élelmiszerrel, könyvvel, ruhával, minden földi jóval. Manapság a félelem és a gyűlölet pusztítja az erdélyi magyar és a magyarországi társadalmat. A magyar kormány teszi ezt velünk, mindig kell egy ellenség, mert csak így tartható fenn a hatalma.

Szokott-e szavazni a romániai parlamenti választásokon is? És evidens-e, hogy a Fidesszel jó viszonyt ápoló RMDSZ-re szavaz?

Ez mindig nagy dilemma. Kétlaki életet élek, Romániában és Magyarországon is adózom, ezért joggal érzem azt, hogy szavaznom kell. Nem tehetek mást, minthogy az RMDSZ-re szavazok, más magyar párt nincs, nincs más választásunk. Olyan román párt pedig nincs, amire szívesen adnám a voksomat.

A vasárnapi elnökválasztáson nincs magyar jelölt. Elmegy azért szavazni?

Nicușor Danra szavazok, az egyetlen jelöltre, aki fontosnak tartja a jogállamiságot, az emberi jogok tiszteletét, a kisebbségi közösségek méltó jelenlétét. [Dan Bukarest polgármestere, függetlenként indul az elnökválasztáson.]

Az RMDSZ arra buzdít, hogy a koalíció közös jelöltjére, Crin Antonescura szavazzanak a magyarok.

Aki végignézte a mostani elnökválasztási kampányt, annak nem tudom, ki jelent nagyobb veszélyt, a szélsőjobboldali George Simion vagy Antonescu. A koalíciós jelöltnek is voltak olyan megnyilvánulásai, amik nem tetszettek. Antonescut egyébként a kampányban az az Antal Árpád [Sepsiszentgyörgy polgármestere] hurcolta végig Háromszéken, aki a 2010-es évek elején még azt mondta a magyarellenes, a székelyföldi önkormányzati gyűléseket elítélő Antonescuról, hogy ő nem igazi demokrata. Az RMDSZ-nek egyetlen érdeke van, hogy koalíciós társként kiszolgálja a román és a magyar hatalmat. Pedig lenne mit csinálniuk, nagyon elkényelmesedtek. Az RMDSZ környezetében sokan hozzászoktak a Magyarországról érkező támogatásokhoz, így mára szinte alig akad székelyföldi vállalkozás, amely romániai EU-s pályázatokon is próbálkozna. Ez a külső pénzügyi függőség visszafogja a versenyt, az önállóságot és az európai integrációt. A Pro Economica például a mezőgazdasági támogatások révén olyan „kiválasztottakat” juttatott földhöz, gépekhez, akik politikailag közel álltak az RMDSZ-hez.

Megütötte a fülemet, hogy két helyen adózik, így joggal szavaz mindkét országban. A kettős állampolgárság elleni egyik legfőbb érv éppen az volt, hogy miért szavazhat valaki egy olyan országban, ahol nem adózik. Hogyan szavazott a 2004-es, kettős állampolgárságról szóló népszavazáson?

Ahogy a Bozgorok című műben is fogalmaztunk: Rossz kérdésre nincs jó válasz. Egy nagyon jó és vegyes színházi társaságom volt akkoriban, liberálisok, zöldek, konzervatívok vegyesen. Sokat beszélgettünk erről, és végül sokan úgy döntöttünk, hogy elmegyünk és igennel szavazunk. Apám 1941-ben, Észak-Erdély visszacsatolása után született Magyarországon, de azért voltak aggályaim. A jobboldal kisajátította a kérdést, de nem ott kezdődött a magyarországi és az erdélyi magyarság összeugrasztása. Emlékszem, hogy 1998-ban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház büféjében ültem, a Napkelte ment a tévében, szerettük nézni. Bejött egy műszaki ember a büfébe, hozott egy újságot, kirakta az asztalra, és azt mondta: „Tessék, Csurka kimondta, hogy mi vagyunk az igazi magyarok.” Ekkor kezdődött az, hogy mi, erdélyiek különbek vagyunk, a csillagösvényen érkeztünk, meg ilyenek. Újraélesztették a trianoni traumát, és ehhez még hozzájött sok minden, például a tusványosi tábor, amit a Fidesz mára teljesen kisajátított.

A tiszás politikai szerepvállalásának első jele volt, amikor felvételről felszólalt az őszi, tévészékház előtti tüntetésen. Ez honnan jött?

A tiszások a Facebook-oldalamról követhették az írásaimat. Nagyon korán kiálltam Magyar Péter mellett, mert éreztem, hogy erre az emberre, még ha ő lenne a patás ördög is, érdemes odafigyelni. Egyszer csak megcsörrent a telefonom, és megkérdezték, tudok-e segíteni abban, hogy Erdély különböző városaiból bejelentkezzenek emberek, akik a változást akarják, szimpatizálnak Magyar Péterrel. Mondtam, nehéz küldetés, mert Erdélyben ennek még halvány jelét nem láttam. Pár embernek írtam, de mindenkiből kibukott a félsz, nem merik ehhez az arcukat adni. Erre megkértek a Tisza Párttól, hogy írnék-e 10-15 mondatot. Írtam 15-20-at, elküldtem emailen, majd megkértek, hogy mondjam fel videóra, a tüntetésen pedig bejátszották. Innentől kezdődött a számkivetettség, a kálvária, az alázás.

Egzisztenciálisan nem érte hátrányosan a kiállás?

Évek óta nem függök fideszes pénzcsapoktól. Egy kulturális egyesület menedzsere vagyok és gazdálkodom is. Kevés olyan színház van, amelyik befogadna. Emiatt nincs bennem fájdalom, amúgy is sok színészt kell megmenteni, hogy ne haljon éhen.