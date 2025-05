Titkos projektek és hálózatok kiépítésével, Dubajból játssza ki a nyugati tiltásokat az orosz propaganda

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió után az orosz állami tévécsatornát, a Russia Todayt (RT) az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és az EU-ban is szankcionálták, azt az orosz „hibrid hadviselés” eszközeként jellemezték.

A csatornától a forgalmazók is elfordultak, sok alkalmazottnak el kellett hagynia a nyugati országokat, a kapcsolódó közösségi médiás fiókokat pedig letiltották.

A Novaja Gazeta Europe cikke szerint az elmúlt három évben az RT titkos projektek hálózatát hozta létre, hogy kijátssza a tiltásokat és továbbra is megszólítsa a nyugati közönséget.

A központ az Egyesült Arab Emírségek, azon belül is Dubaj lett.

Afshin Rattansi brit műsorvezető politikai hírműsora, a Going Underground az RT zászlóshajója volt az Egyesült Királyságban. A műsor szlogenje így hangzott: „Mi azokat a kérdéseket tesszük fel, amiket a mainstream média elhallgat.” A Going Underground keretében például egyórás exkluzív interjú készült Bassár el-Aszad szíriai diktátorral, vagy Seymour Hersh ismert amerikai újságíróval, aki a műsorban megkérdőjelezte Szergej és Julija Szkripal novicsokos mérgezését. A műsort az RT brit kábelcsatornáján és egy külön YouTube-csatornán sugározták, amin Rattansi szerint 165 ezer feliratkozó és összesen 32 millió megtekintés volt.

2022 márciusában, a háború kitörése után után az Európai Unió bejelentette, hogy a a területén teljesen leállítja az orosz állami médiumok, elsősorban az RT és a Szputnyik sugárzását, az Európai Tanács határozata szerint ezek a csatornák kulcsszerepet játszottak Oroszország destabilizációs törekvéseiben és Ukrajna elleni agressziójában, ezért műsoraik betiltása nem sérti az alapvető jogokat.

A nagy közösségi oldalak is, például a YouTube, törölték az RT-hez köthető fiókokat, köztük a Going Underground csatornát is. A műsor azonban fennmaradhatott az X-en (korábbi Twitter), ahol ma is több mint 150 ezer követője van.

A Novaja Gazeta Europe szerint a szankciók nem állították meg Rattansit: közösségi médiás bejegyzései alapján Dubajba költözött, ahonnan ugyanúgy készíti a műsorát, mint korábban. Jelenleg a kanadai Rumble platformot használja, amit laza szabályozása miatt főként jobboldali bloggerek használnak. (A Rumble felhőszolgáltatása a Donald Trump nevéhez köthető Truth Socialt is üzemelteti.) Rattansi LinkedIn-profilja szerint jelenleg a Ghaf TV nevű csatorna alkalmazottja, ahol rajta kívül még legalább három korábbi brit RT-alkalmazott is dolgozik: Maria Tokmakova, Jekatyerina Csekuskina és Farhan Ahmed, aki korábban az RT UK közösségi média oldalait vezette. Going Underground mellett a Ghaf TV egy másik műsort is gyárt Forecast News címmel, ahol Rattansi társműsorvezetőjével, Millie Pinch-csel elemzi az aktuális eseményeket.

Az Egyesült Arab Emírségek ugyan próbálja megőrizni semleges álláspontját az orosz–ukrán konfliktusban, miközben fontos szerepet játszanak az orosz szankciók megkerülését lehetővé tevő párhuzamos import lebonyolításában is. A lap szerint nem Rattansié az egyetlen példa arra, hogy az RT-hez köthető projektek az Emírségekbe költöztek, és új néven működnek tovább. Sőt, már a csatorna pénzügyi és szervezeti infrastruktúrája is itt összpontosul, orosz adófizetők tízmillióinak finanszírozásával.

Tenet Media és a kis magyar szál