A várható zivatarok miatt az egész országra sárga riasztást adott ki a HungaroMet vasárnapra. Hétfőn az ország nagy részén maradnak a zivatarok, több megyében felhőszakadással, jégesővel kell számolni.

photo_camera Fotó: HungaroMet

Kedden és csütörtökön is eshet, bár akkor már kisebb intenzitással. Az idő is hűvös lesz: hétfőn 11-25, kedden 14-21 fok várható, és a hét további részén is ilyesmire lehet számítani. Éjszakánként egyre jobban lehűl az idő, pár nap múlva 0-3 fok lesz. Szombaton 13-18 fok lehet.