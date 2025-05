Esős, borult napok következnek

A nyármeleg hétvége után mondhatni normális, de esős idővel folytatódik a tavasz az idokep.hu előrejelzése szerint.

Hétfőn erősen borult lesz az ég, északon, északnyugaton és nyugaton leginkább esőre számíthatunk, máshol az esőt záporok, zivatarok tarkíthajták, délen felhőszakadás, jégeső is lehet. Többfelé élénk lesz a szél is, és a hőmérsékleti kontraszt is nagy lesz, van ahol a csúcsérték csak 12 fok körül alakul majd, míg délen, délkeleten akár 25 fok is lehet.

photo_camera Fotó: THOMAS WARNACK/dpa Picture-Alliance via AFP

A kedd is esősen indul majd, sokfelé lesz eső, zápor, de napközben főként az ország keleti, északkeleti felén hosszabb-rövidebb időszakokra a felhőzet is felszakadozik, kisüt a nap. A kora reggelek hidegek lesznek, 6-13 fok között alakul majd a hőmérséklet, de napközben már 13-21 fokig melegedhet az idő.

Szerdán is borult lesz az idő, de kevesebb eső várható, elszórtalan alakulhatnak ki kisebb záporok.