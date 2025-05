Korrupció miatt tartóztatták le Zelenszkij hivatalának egyik korábbi vezetőjét

Egy folyamatban lévő korrupciós ügy kivizsgálása miatt hétfőn előzetes letartóztatásba került Andrij Szmirnov, az Ukrán Elnöki Hivatal volt helyettes vezetője. Ukrajna Legfőbb Korrupcióellenes Bírósága legalább május 22-ig letartóztatásban tartaná Szmirnovot, aki a gyanú szerint törvénytelenül szerzett vagyonokat legalizált és 100 ezer dollár értékű kenőpénzt fogadott el.

photo_camera Andrij Szmirnov

Szmirnov 2019 szeptembere és 2024 márciusa között töltötte be az elnöki hivatal helyettes vezetői posztját, majd Volodimir Zelenszkij elnök indoklás nélkül menesztette. Szmirnov ügyvédje szerint az ügyészség nem mutatott be új bizonyítékokat, és nem indokolta a letartóztatás szükségességét, a kérelmet pedig „megalapozatlannak” nevezte. A védelem állítja, hogy az ügy már több mint fél éve nem haladt előre, és nem indokolható ilyen súlyos kényszerintézkedés. A bíróság 18 millió hrivnyában (körülbelül 430 000 dollárban) állapította meg az óvadék értékét.

Az Országos Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint a Szmirnov 2020 és 2022 között több mint 17 millió hrivnya (426 ezer dollár) értékben szerzett vagyont, miközben hivatalosan csupán 1,3 millió hrivnyát (32 500 dollárt) vallott be fizetésként és megtakarításként. Szmirnov állítólag két luxusautót, két motort, több parkolóhelyet, egy lakást vett Lvivben és Kárpátalján is vásárolt egy telket. A vagyontárgyak többségét testvérére íratta, de titokban továbbra is hozzáférést biztosított magának.

Április 16-án Szmirnovot újabb bűncselekményekkel vádolták meg. A NABU szerint 2019 és 2021 között csaknem 6,5 millió hrivnyát (157 000 dollárt) mosott tisztára azzal, hogy finanszírozta odesszai tengerparti házak építését, amiket egy másik cég nevére jegyeztek be.

A 2024. májusi vádemelés után ezeket az ingatlanokat egy bizalmas nevére íratták át. A nyomozók szerint Szmirnov 2022-ben 100 ezer dollár értékben fogadott el építési szolgáltatásokat is, cserébe azért, hogy befolyását latba vetve elérjen egy tenderdöntést az Ukrán Versenyhivatalnál. (Kyiv Independent)