Megkezdték a megmagyarázhatatlan körülmények között elsüllyedt szupervitorlás kiemelését

A Palermo-közeli kis halászkikötő, Porticello közelében hétfőn megkezdődtek a Bayesian nevű, brit zászló alatt hajózó, tavaly augusztus 19-én elsüllyedt szuperjacht kiemelési munkálatai. Két, egymáshoz kapcsolt uszály a bázis, ezekről indul a távirányítású mintengeralattjáró, a több vízalatti drón és a specialista búvárcsapat is az 50 méteres mélységbe a 30 millió dolláros költségűre becsült mentőakció során. A világ egyik legnagyobb vitorlás luxushajója emlékezetes módon úgy süllyedt el pár másodperc alatt egy hirtelen kitört viharban, hogy egy közelében horgonyzó, sokkal kisebb és olcsóbb hajónak kutya baja sem lett tőle pár méterre. A szuperbiztonságos, elsüllyeszthetetlenként reklámozott Bayesian 22 utasából azonban heten meghaltak, köztük a brit techmilliárdos Mike Lynch és 18 éves lánya, Hannah.

Az 50 méter mélyen fekvő hajóból már a baleset után a felszínre hozták az összes holttestet. A most induló hajómentő akció célja kettős. Egyrészt a tragédia felelőseinek megtalálása. A hajó ugyanis normális körülmények között ennyitől bőven nem süllyedhetett volna el. Felmerült, hogy a legénység nem figyelt, gondatlanul nyitva hagyta az összes nyílást és a tőkesúlyt sem engedte le kellőképpen. De ezeket a feltételezéseket csak a hajó fizikai átvizsgálása erősítheti meg vagy cáfolhatja.

A másik ok egy vízálló széf tartalma. A beszámolók szerint a brit és az amerikai titkosszolgálatokkal is kapcsolatban álló Lynch nem bízott az internetben és minden érzékeny információját két adathordozón tárolta és vitte magával. Azt hivatalosan senki sem tudja persze, mi van ezeken, de az olasz hatóságok mindenesetre a baleset óta lezárva tartják a roncs 650 méteres körzetét, ahol tilos horgonyozni, úszni, búvárkodni, halászni és horgászni is.

A mentés most kezdődő, első fázisában először lézerszkennerekkel felszerelt tengeri drónok segítségével pontosan betájolják a hajót, aztán levágják róla a 72 méter hosszú, önmagában 24 tonnát nyomó főárbocot, utána kezdődhet maga a kiemelés. A feladat nehézségét jól illusztrálja ez az árboc, ami majdnem 10 méterrel magasabb, mint a budapesti Körszálló és 5 méterrel magasodna a Schönherz Kollégium épülete fölé.

