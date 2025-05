Netanjahu nem adná vissza a Gázában elfoglalt területeket

Benjamin Netanjahu miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy a háborús kabinet „erőteljes hadműveletről döntött Gázában”. Hozzátette, hogy „ez volt a vezérkari főnök ajánlása, vagyis hogy meg kell semmisíteni a Hamászt”. Netanjahu szerint ez segíthet a túszok kiszabadításában is. Azt mondta, hogy Gáza lakosságát „el fogják költöztetni, hogy megvédjék őket”. Az izraeli erők által elfoglalt területeket később nem fogják visszaadni.

„Az izraeli erők nem fognak csak úgy bemenni, majd kivonulni. Mi nem ezért vagyunk ott – épp ellenkezőleg, ez a cél.”

Az izraeli hadsereg 2023. október 7-i támadásokra válaszul indított hadműveletet a Hamász megsemmisítésére, miután az izraeli területre áttörő palesztin fegyveresek körülbelül 1200 embert öltek meg és 251-et ejtettek túszul. A Hamász még mindig 59 túszt tart fogva. Izrael katonai hadjárata során legalább 52 243 palesztin halt meg a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium közlése szerint.

photo_camera Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter már 2024 elején arról beszélt, hogy Izraelnek tartósan ellenőrzést kell gyakorolnia a Gázai övezet felett, ami nem csak a hadsereg jelenlétét jelenti, hanem a ciszjordániaiakhoz hasonló zsidó telepeket is létrehozna, ami szerinte ott a biztonság gerincét jelenti. Egyébként a nemzetközi jog ezeket a telepeket illegálisnak tekinti.

Netanjahu most arról is beszélt, hogy a 2023. október 7-i eseményeket érintő vizsgálat csak a háború befejezése után fog megkezdődni. Hozzátette, hogy a vizsgálóbizottságnak „olyan különleges állami bizottságnak kell lennie, amelyet a közvélemény elfogad, és amely valóban tükrözi a társadalmi nézőpontok sokszínűségét.” Szerinte az egyetlen testület, amely pártatlanul dönthet egy ilyen bizottság felállításáról, az a Kneszet. Áprilisban Izrael kémfőnöke beszélt arról, hogy Netanjahu a belbiztonsági szolgálatot is igyekezett saját politikai és magánjellegű céljaira felhasználni.

Miután hétfőn kiszivárgott, hogy izrael biztonsági kabinetje jóváhagyott egy tervet, miszerint elfoglalják a Gázai övezet egészét, az EU önmérsékletre szólította fel Netanjahu kormányát. (Haaretz)