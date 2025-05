„Politikusok szívnak a Pogány Indulóra” - politizálós számmal jelentkezett Beton.Hofi

Beton.Hofi számaiban eddig is voltak kritikus, közéleti utalások (két éve még a közmédia is inkább kicenzúrázta a Bagira miniszterelnököt emlegető sorát), de a hétfőn megjelent Be vagyok zárva kifejezetten az ország idegállapotára próbál reflektálni.

link Forrás

A szöveg utal a háborús hangulatra vagy a képmutatásra (Politikusok szívnak a Pogány Indulóra). A videóban magyar csikósok olvasnak olyan propagandalapokat, amik arról írnak, hogy a visszatérő Beton.Hofi „újra mérgezi a fiatalokat”, később pedig egy Kádár-rendszert idéző bizottság hagyja jóvá a plakátjait. (Az érmeket a nyakadba a testület akasztja/Kiderül a miniszterről, hogy az is pederaszta). A refrénben viszont nem egyszerűen valami vicces/bosszantó NER-es referenciát hoz be, hanem azt a dilemmát, amivel korszaktól függetlenül sokan sokat vívódtak erre: „Be vagyok zárva Magyarországra/Belém van zárva Magyarország”.