Tömény orosz propagandát hallgat Szijjártó Péter futás közben

„Zelenszkij igazából meg akarja tartani a hatalmát. Azt tudjuk, hogy egy hataloméhes és hazug ember, ezt már többször bebizonyította" - egyebek között ezt hallgatta Szijjártó Péter, miközben Moszkvában futott március 26-án.

Ezt onnan tudni, hogy Szijjártó maga mesélte el március végén, éppen a moszkvai testmozgás apropóján, hogy futás közben az Ultrahang podcaston Nógrádi Györgyöt és George Spöttlét szokta hallgatni.

„A helyzet az, hogy Nógrádi tanár úr és Spöttle is kifejezetten izgalmas műsorokat csinál, és azokat mindig szoktam hallgatni. Lehetne kicsit gyakrabban, mert ez a heti kettő, ez viszonylag gyorsan elfogy azért. Úgyhogy nekem pont jó, két ilyen 40 perces blokkot beállítok egymás után, meghallgatom Nógrádi tanár urat, meghallgatom Georgot, mi a helyzet a geopolitikában, és az pont kitesz nekem egy futásnyi időt. Úgyhogy szeretnék is gratulálni a műsorhoz, mert nagyon-nagyon tetszik."

Annak ellenére, hogy a teljesen homályos múltú, állítása szerint az ufók által többször súlyosan vegzált, de a kormánymédiában váratlanul sztárrá váró Spöttle januárban bejelentette, hogy visszavonul a közélettől és a politikától, továbbra is igen aktív, és szorít az oroszoknak. Csak az Ultrahangon hetente kétszer, vasárnap és kedden tölti fel Szijjártó futóhangtárát. Ennyi mondanivalója Spöttlének bőven nincsen, nagyon sokat ismétli saját magát a különböző részekben. Időnként a friss eseményekhez hozzáigazítja a hivatalos orosz narratívát, és csak azt.

Volt olyan márciusi közepi bejelentkezése, ahol a frontember úgy kezdte a frontelemzést, hogy „mostanra szerencsére sikerült szinte teljesen kiszorítani” az ukránokat orosz területről.

Maga az Ultrahang is megér egy alaposabb kitekintést, és szerencsére a Lakmusz fel is dolgozta a Youtube-csatorna történetét, érdemes elolvasni Az Ultrahang sikerreceptje, Nógrádi György, a Hit Gyülekezete körüli médiabirodalom és egy jó adag dezinformáció című cikket.

Abban a műsorban, amit Szijjártó ezek szerint Moszkvában hallgatott, Spöttle saját magához képest közepes volt. Ez az energia-infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó 30 napos orosz-ukrán moratórium időszaka, amiről az oroszok és az ukránok is azt állították, hogy a másik fél megszegte azt. Spöttle - mint majd később hozunk rá pár példát - nem híve annak, hogy „szakértőként” árnyalja a helyzetet. Ehelyett nyíltan felvállalja a hivatalos orosz álláspontot, és kizárólag csak azt.

Nem kérdőjelez meg semmit, nem érez túlzásnak semmit, amit az oroszoktól hall. Spöttle szerint például „az oroszok egy alkalommal még a saját drónjukat is lelőtték a levegőben, amikor az egy ukrán energetikai létesítmény felé haladt, hogy betartsák a megállapodást. Hát Zelenszkij meg nem tartja be. Ebből is látszik, hogy az adott szava neki semmit sem ér.” Szijjártó lelkes hallgatóként ezzel nyilván tisztában van, több adást meghallgatva már mi is tudjuk: Spöttle alapálláspontja az, hogy az ukránok soha semmilyen ígéretüket nem tartják be, tűzszünetben is támadnak, amire aztán az oroszok kénytelenek válaszolni.