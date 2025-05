Bánki Erik papírt hozott arról, hogy a volt cége nem kapott 52 milliót – aztán a volt üzlettársa beismerte, hogy de igen

Két fontos tanú, a fideszes parlamenti képviselő Bánki Erik és az eredetileg III. rendű vádlott, bűnösségét elismerő és jogerősen elítélt Patzek Endre Tibor tanúkihallgatását tartották hétfőn a Szekszárdi Törvényszéken az úgynevezett Volvogate-perben. Az eljárás azért indult, mert a vádirat szerint az akkor fideszes vezetésű pécsi önkormányzat cége, a Tüke Busz Zrt. 2015-ben az eredeti ajánlatnál drágábban vásárolt használt buszokat, és a pénz egy, az ügyletben érdemi tevékenységet nem végző közvetítőcégnél landolt (az üggyel kapcsolatos összes cikkünk itt érhető el).

A négy vádlott ellen indult per egyszer már lezárult első fokon a Kaposvári Törvényszéken, de a Pécsi Ítélőtábla – számos kifogást felsorakoztatva azzal az ítélettel szemben – tavaly tavaszi végzésében annak újrakezdését rendelte el, már Szekszárdon.

Nem először idézték tanúkihallgatásra sem Patzekot, akiért korábban rendőröket is küldött Bertaldó András bíró, sem Bánkit, aki először igazoltan, külföldi út miatt nem tudott vallomást tenni, de második meg nem jelenéséért már 300 000 forintos bírságot kapott, mert azt nem fogadta el igazoltnak a bíró.

Bánki neve, bár csak tanúként szerepel az eljárásban, újra és újra felbukkan az ügy különböző pontjain, részben vallomásokban, részen egyéb tényezők, körülmények furcsa egybeesése miatt (ő egyébként be is perelt a jó hírneve megsértése miatt egy, a perújraindítást elrendelő ítélőtáblai végzést ismertető vloggert, ám a pert elbukta). Miután a mai vallomástétele során végigmentek az összes ilyen ponton, Bertaldó András fel is tette neki a kérdést: „ez mind a véletlen műve lenne?”. Természetesen igen, derült ki a válaszból.

photo_camera Bánki Erik érkezik a tanúkihallgatására

De mik is voltak Bánki Erik és a túlárazottnak gyanított buszbeszerzés kapcsolódási pontjai?

1. A már a kaposvári eljárás vége előtt elhunyt I. rendű vádlott, P. I. azt mondta egy vallomásában, hogy abban az időszakban Bánki és a szintén fideszes képviselő Csizi Péter – 2014-ig alpolgármester, majd idén március végéig helyettes államtitkár – befolyása alatt állt az önkormányzat és annak gazdasági bizottsága, illetve így a Tüke Busz Zrt. is.

Bánki Erik erre úgy reagált, hogy amit P. I. mondott, az „szemenszedett hazugság”, amit az ügyvédje, Bodnár Imre mondatott vele. Mégpedig azért, mert Bodnár, akivel a fideszes városvezetés bukása után az új önkormányzat szerződött, az ügyet „magasabb politikai szintre akarta emelni”. Később a fideszes képviselő ezt azzal srófolta tovább, hogy „ez egy politikai lejárató kampány része volt”, szerinte „Bodnár Imre valamiért azt gondolta, az ő politikai küldetése az, hogy engem kinyírjon”.

Csakhogy P. I. szavai nyomán – amit a vádlott azután sem vont vissza, hogy ügyvédet cserélt – a város 2014-2016 közötti fideszes alpolgármestere, Girán János is azt mondta Bánki esetleges befolyásáról: „Sok mindenben kellett egyeztetni Bánki úrral (...) Sok olyan dolog volt, mert ő nem csak egy képviselő, hanem regionális pártigazgatói tisztsége is volt, amikor az ő szerepvállalása is felmerült”, bár hozzátette, azt konkrétan nem tudja, hogy a buszbeszerzés ügye is ilyen volt-e vagy sem.

„Ez nem igaz, nem egyeztetni kellett, sok mindenben tudtam segíteni, az önkormányzati ügyekre semmilyen rálátásom nem volt. Ha polgármester úr megkért arra, hogy információt szerezzek vagy hozzak össze miniszterekkel, államtitkárokkal találkozót, ebben segítettem például Zsoltnak [Páva Zsolt akkori polgármester], hogy tudjon személyesen tárgyalni velük” – mondta erre Bánki.

Maga Páva Zsolt is beszélt egyébként Bánkiról – idézte fel a bíró a volt polgármester tanúvallomását. Azt mondta, hogy amikor látta, mekkora a probléma, beszélt Bánkival, Hargitai Jánossal és a Tolnai megyei fideszes Horváth Istvánnal is, „mondtam, hogy nagyon nagy gáz van”. Állítása szerint Hargitai és Bánki „ezt megértették, megígérték, hogy fognak segíteni, támogatni, abszolút nyitottak voltak”. Eredményt nem ígértek, de hogy lobbizni fognak, azt igen. Ezzel szemben Bánki most azt mondta, hogy nem folytatott lobbitevékenységet, majd azzal érvelt, hogy „a két dolog eltér egymástól”: előbb mondta ugyan, hogy fog segíteni, de amikor kiderült, hogy kormányzati támogatás kell, akkor már mondta, a kormány ahhoz nem fog hozzájárulni. (Arról később némi önellentmondásba keveredett, hogy mit tudott a kormánygaranciáról.)

Páva arról is beszélt a vallomásában, hogy a buszbeszerzés érdekében politikusok utaztak Hollandiába, köztük említette Bánki nevét is, de a fideszes politikus szerint ez „alaptalan vád, nyilvánvaló hazugság”. Arra sajnos már nem tudott reagálni, amikor az utána következő vallomásban Patzek Endre azt mondta, hogy Bánki unokatestvérétől, Madár Pétertől – aki Páva Zsolt tanácsadója volt – azt hallotta, Bánki Brüsszelben is lobbizott a buszbeszerzés sikeréért.