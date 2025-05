Windisch László ÁSZ-elnök: El tudom képzelni, mit okozott volna ez a jelentés, ha Matolcsy elnöksége alatt jön ki

Átláthatatlan céghálót és megmagyarázhatatlan befektetési döntéseket talált az Állami Számvevőszék, mikor a jegybanki alapítvány gazdálkodását vizsgálták.

Windisch László ÁSZ-elnök a 444-nek azt mondta, olyan szakmaiatlan és döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott, mint amivel egy 200 milliárdos befektetésről döntöttek.

A kecskeméti Neumann János Egyetem Alapítványánál is találtak hibát.

Januárban feljelentést tettek, a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával nyomoz.

Matolcsy György volt jegybankelnök visszautasítja a megállapításokat, a kormány nem foglalt állást. Az új jegybankelnök sem tette ezt meg, de az ÁSZ elnöke szerint egy erős visszajelzés, hogy Varga Mihály több bűncselekmény gyanújával feljelentést tett.

Kik a felelősek? Rossz gazdálkodásról vagy lopásról lehet szó? Miért nem indult korábban vizsgálat? Mi volt neki a gyanús?

Ezekről, és arról kérdeztük Windisch László ÁSZ-elnököt, hogy tudja-e majd elfogulatlanul vizsgálni a Tisza Párt gazdálkodását attól, hogy Magyar Péter volt feleségével, Varga Judittal él együtt, akivel közös asztalos céget is alapítottak.

444: Matolcsy György volt jegybankelnök büntetőjogi felelőssége fennáll ön szerint?

Windisch László: Az ő büntetőjogi felelőssége a vizsgálatunkban nem merült fel.

Miért?

Mert nem volt sem kuratóriumi, sem felügyelőbizottsági tag az alapítványban, és a befektetéseket végrehajtó céghálózatban, alapkezelőkben, különböző kft.-kben sem volt vezető tisztségviselő. Szerintünk elsősorban ezeknek a testületeknek a tagjai valósíthatták meg a bűncselekményt.

Hangsúlyozom, hogy szerintünk, hiszen mi egy gyanút észleltünk, és majd a nyomozóhatóság, illetve vádemelés esetén a bíróság fogja ezt eldönteni.

Az igaz, hogy Matolcsy egyikben sem volt benne, de alapítóként kapott jelentéseket, és csak azután gyakorolta a kontrollt, hogy ön erre felkérte. A felügyelőbizottságot is az MNB vezetése jelölte ki. Az ÁSZ jelentésében leírtak alapján számtalan mulasztást követett el Matolcsy György. Ki lehet mondani, hogy nincs felelőssége? Ha nem is büntetőjogi, akkor személyes vagy erkölcsi?

Csak hogy világos legyen: az előbb sem azt válaszoltam, hogy nincs büntetőjogi felelőssége, de azt sem tudom megerősíteni, hogy van.

A mi vizsgálatunk az alapítványra terjedt ki, és ott az ő személyes büntetőjogi felelősségével kapcsolatban nem merült fel gyanú.

Az alapítói jogok viszonylag lazák. Azt a feladatát ellátta, hogy legyen kijelölve felügyelőbizottság - akik aztán személyes vagyonukkal felelnek a feladatuk ellátásáért -, a beszámolók beérkezését nyomon követték. Az más kérdés, hogy szerintünk ezek a beszámolók nem voltak kellően informatívak és tartalmilag megfelelőek ahhoz, hogy valós kontrollt lehessen gyakorolni.

Amikor az ön felhívására Matolcsy György ellenőrzést rendeltetett el az alapítványnál, már ő is látta, hogy nem stimmeltek a korábbi tájékoztatók.

Igen, és erről tájékoztatott is minket.

Előtte miért nem tűnt föl neki?

Valószínűleg nem olyan mélységben végezték el a kontrollfeladatot, amilyen mélységben mi, de egy alapítónak ez nem is feltétlenül dolga. Az akkor még könyvvizsgálói jelentéssel megerősített alapítványi beszámolókból nem látszott, mekkora a baj.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ön 2019-ig volt az MNB alelnöke, de többször elmondta, semmilyen alapítói joga nem volt az alapítványokkal kapcsolatban, más területért felelt. Az MNB igazgatóságának tagjaként milyen jelentéseket látott? Akkor jobban működtek az alapítványok?

Az első alapítványok 2014-ben jöttek létre, az alapítói jogokat nem az igazgatóság és nem is a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és a fogyasztóvédelemért felelős alelnök gyakorolta, ami én voltam. Mi nem tárgyaltunk jelentéseket, úgy tudom, az elnöki terület feladatai közé tartozott azok nyomon követése.

Amikor az alapítványok összeolvadásából 2019-ben létrejött a PADME, én már munkaviszonyban sem voltam az MNB-vel, ezért érthetetlen számomra, hogy miért bombáznak azzal, hogy a távozásom után létrejött alapítvány 2020-as és 2021-es befektetéseivel kapcsolatban milyen felelősség terhel.

Hangsúlyozom, hogy a mostani jelentéseink nem általában a jegybanki alapítványokról derítették fel a jelentésben foglaltakat, mint ahogy ezt ma sokan próbálják beállítani. A 2019 előtt működő jegybanki alapítványokat nem vizsgáltuk, ahogy a jelentésünk azt sem mondta ki, hogy azok létrehozása vagy korábbi működése bűncselekmények gyanúját vetné fel. Mi azt néztük meg, hogy a PADME hogyan kezelte a rá bízott közvagyont.

A befektetési struktúra - az alapkezelőkkel és különböző cégekkel - 2019 után jött létre, a kifogásolt döntések 20-21-ben születtek. Ezt feltártuk, feljelentést tettünk. Ez nagyon súlyos ügynek látszik, mégis, mintha a konkrét ügy nem igazán érdekelné a kérdezőket.

photo_camera A feltárt cégháló Grafika: Állami Számvevőszék

2016-ban emlékezetes vita folyt arról, hogy az alapítványi pénz közpénz vagy sem. Önnek mi volt az álláspontja?

Nem volt személyes álláspontom, nem is ismertem közelről az ügyet, mert nem kellett vele foglalkoznom.

Persze ma, a jelentésünkben foglaltak egész más megvilágításba helyezik ezt a kérdést, de ez a vita akkor inkább jogi-, adatvédelmi kérdésnek tűnt arról, hogy közzé kell-e tenni a támogatottak nevét. Sok támadás is érte az érintett oktatókat, a kultúra területén dolgozókat, művészeket, és azt hiszem, az alapítvány inkább ezeket szerette volna elkerülni.

De nem gondolom, hogy azok a viták összefüggenének a sok évvel később feltárt visszaélésekkel.

Annyiban lehet összefüggés, hogy ott is megjelent ugyanaz a kör. A nagy botrányt kiváltó 5 millió forint alatti szerződéseknél felbukkant Száraz István cége, amely több mint 500 milliót kapott, és a cég egy évre rá Matolcsy Ádámhoz került. Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás több cége is nyertes volt. Az egész működés gyanússá vált, tömegével születtek feljelentések, amiből aztán nem lett semmi.

Én nem tudom, hogy összefügg-e, de ha igen, akkor a nyomozóhatóság ki fogja deríteni.

Abban biztos vagyok, hogy az alapítványok helyes és jó céllal jöttek létre. Az Alkotmánybíróság is azt állapította meg, hogy a jegybank a közpénzt közfeladatok ellátására rendelte. Nem hiszem, hogy bárki gondolta volna, hogy ilyen véget fognak érni, és ilyen vizsgálati jelentést leszünk kénytelenek publikálni.

Több fideszes politikus is meg van döbbenve, azt mondják, ők erről semmit sem tudtak, miközben a sajtó rendszeresen tárta fel az ügyeket. Az ingatlanvagyon jött-ment, az egyik volt alapítványi villában Matolcsy Ádám is élt, számtalan gyanús ügy bukkant fel. Ön 2023-ban vizsgálatot indított, de mi a magyarázat arra, hogy az előző ÁSZ elnök 2016 után, a legnagyobb balhék idején nem tett semmit?

Ezt nem tőlem kell megkérdeznie. Én 2022-ben lettem az ÁSZ elnöke, és a legelső olyan vizsgálati tervbe, amelyet én állíthattam össze, felvettük a PADME-t.

Elődjét, Domokos Lászlót felelősnek tartja azért, hogy ezek az ügyek csak most derültek ki?

Nem, mert az Állami Számvevőszéknek egészen más a szerepe és feladatköre, mint ahogy az sokszor a sajtóban megjelenik.

Az ÁSZ nem egy felügyeleti szerv – még ha én ilyen szemléletben is végezném a munkámat -, hanem a parlament pénzügy-gazdasági ellenőrző szerve.

Törvényileg köteles véleményezni a költségvetést, vizsgálni a zárszámadást vagy a pártokat. A közpénzfelhasználást ellenőrizheti, de nem köteles mindent vizsgálni. A munkáját egy kockázatelemzés alapján összeállított éves terv szerint végzi. Nem tudom, hogy miért nem válogatták be 2018 és 2022 között az MNB alapítványait, de az ÁSZ ezzel nem követett el törvénysértést. Közel húszezer ÁSZ által ellenőrizhető szervezet van, és csak a központi költségvetés évente 43 ezer milliárd forint körüli összeget költ el. Ehhez képest kell megítélni, hogy az MNB alapítványa bekerült-e korábban az ÁSZ ellenőrzési tervében, vagy sem.

Ha korábban elindul a vizsgálat, előbb feltárják az átláthatatlan céghálót, a túlárazott részvényvásárlást, akkor kisebb közpénzvesztéssel meg lehetett volna úszni?

Elképzelhető, hogy igen.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Ön mit talált gyanúsnak a PADME-nél, hogy ellenőrizni akarta?

A kockázatelemzésünk nem nyilvános, de én is olvasom a sajtót és hallottam azokról az ügyekről, amelyeket említett.

A Porschékat is látta?

Fényképen, igen.

Mit gondol a Matolcsy Ádám körénél kialakult luxusról? Az mennyiben játszott közre a vizsgálat elrendelésénél?

Önmagában abból, hogy valakinek Porschéja van, még nem következtetnék arra, hogy nem tisztességes a tevékenysége.

De ha nekem asztalosként kiemelkedő profitom lenne, biztos, hogy nem Porschét vagy Ferrarit vennék, hanem technológiát, és felépíteném Közép-Európa leghatékonyabb faipari üzemét.

A Della podcastban azt mondta, nem Orbán Viktortól kapott utasítást a vizsgálatra, de a nagy kép mégis az, mintha az egész hátterében politikai vagy személyes okok állnának. A jelentést Matolcsy György távozása után publikálták, Orbán Viktor pedig arról beszélt, úgy látja, a volt elnök támadható.

Ha valaki elolvassa a jelentést, el tudja dönteni, hogy politikai indíttatású, prekoncepción alapuló vizsgálatról van-e szó, vagy súlyos és objektív tényeket tartalmazó dokumentumról.

Az időzítésre vonatkozott a kérdés. Úgy tűnik, most volt az első pillanat arra, hogy le lehessen írni, mi történt az alapítványnál, hogyan működött az egész.

Az időzítésről annyit, hogy jogszabály írja elő a jelentés elkészülte utáni lépéseket. Ebben benne van, hogy az ellenőrzött véleményezheti a jelentést, amire mi 30 napon belül válaszolunk, és zárómegbeszélést is lehet tartani. Ahogy ezek a technikai lépések megvoltak, az első adandó alkalommal közzétettük a jelentést.

Kifejezetten örülök egyébként annak, hogy az ellenőrzést úgy tudtuk lezárni, hogy Matolcsy György még véleményezhette az MNB-ről szólót, az általa kinevezett kurátorok pedig az alapítványét, viszont a dokumentumot már az új jegybankelnök hivatali ideje alatt publikáltuk.

Voltam Monetáris Tanács tag, el tudom képzelni, mit okozott volna az állampapírpiacon, a forint árfolyamában, a kamatokban ez a jelentés, ha még Matolcsy elnöksége alatt jön ki. Főleg, ha valamilyen felhanggal tálalja a sajtó.

Egy évvel ezelőtt levélben figyelmeztettük az MNB elnököt a székházfelújítás elszálló költségeire és a kontroll hiányára, és amikor az kiszivárgott, az ellenzéki sajtó úgy tálalta az egészet, mintha az ÁSZ a kormány ökleként az akkor nagyon függetlennek és szakmainak gondolt jegybankelnököt támadná, és ezzel akarná rábírni például a kamatpolitika módosítására.

Ez teljesen torz, valótlan értelmezési keret volt. El tudom képzelni, mi történt volna a mostani jelentés után. Most viszont van egy hiteles, új jegybankelnök, aki maga is hitet tett az anomáliák kivizsgálására és rendbetételére. Sokkal szerencsésebbnek tartom, hogy így ért véget a vizsgálat, és nem máshogy.

Miután Matolcsy György vitatja a jelentések alapjait, a kormányzati narratíva az, hogy itt két állítás áll egymással szemben, és majd az igazságszolgáltatás eldönti, kinek van igaza. Az új jegybankelnöktől kapott visszajelzést arról, hogy melyiküknek van igaza?

Az egy erős visszajelzés, hogy több bűncselekmény gyanújával feljelentést tett, de feketén-fehéren nem foglalt állást. Szerintem neki hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy a kérdésben tájékozódjon.

A jelentésünk sokkal több, mint egy vélemény, pláne, mint egy személyes vélemény. Amit leírtunk, az bizonyítékokkal alá van támasztva. Egyébként a probléma létét Matolcsy György maga is elismerte, hiszen ő tájékoztatott arról a belső vizsgálatról, ami a mienkkel összhangban azt állapította meg, hogy a fizetésképtelenség veszélye is fennáll az alapítványnál.

Ez 2024 végén történt.

Igen. Tájékoztatott arról a kuratóriumi előterjesztésről is, ami szerint akár 400 milliárd forint utólagos tőkejuttatásra lenne szükség az alapítvány pénzügyeinek helyreállításához.

Ez nem azt jelenti, hogy ennyi hiányzik. Úgy számoltunk, hogy nagyságrendileg 150 milliárd forint lehet a számvitelileg elszámolandó veszteség.

Álláspontunk szerint az alapítvány mérlege nem valós számokat tartalmaz, nem vettek figyelembe olyan értékcsökkenéseket, veszteségeket, amelyeket kellett volna. A nem hiteles beszámolók miatt megkerestük a Pénzügyminisztérium keretein belül működő Könyvvizsgálati Közfelügyeleti Hatóságot, amely velünk egyetértve kötelezte az alapítvány könyvvizsgálóját a jelentéseik visszavonására.

Azt kiszámolták, hogy a rossz gazdálkodással a 150 milliárdon felül mekkora veszteséget okozhattak?

Ezt majd a nyomozóhatóság kiszámolja, de az elmaradt haszon ennél lehet több, hiszen sokkal magasabb hozamot érhettek volna el sokkal kevésbé kockázatos eszközökkel is. Ezért gondoljuk azt, hogy nem megfelelően bántak a rájuk bízott közpénzzel a kuratórium tagjai.

Az alapítói és a befektetési szabályzatban előírt, kifejezetten óvatos, konzervatív és jövedelemtermelő befektetési politikából nem következik az a bonyolult cégháló, amit a jelentésünkben feltártunk, és a befektetési struktúrát jellemző diverzifikációhiány sem.

A jegybank pénzügyi tudatosságot erősítő kampányában is leírják, hogy nem teszünk minden tojást egy kosárba. Ehhez képest az alapítvány két nagy részvénytársaság papírjába (a lengyel GTC-ébe és a svájci Ultima Capitaléba) tette szinte a teljes vagyonát.

Jelentésük szerint a GTC részvényeket erősen túlárazva vették, amire nem találtak racionális magyarázatot. Azt látják, hogy ezzel személy szerint ki járhatott jól?

Az eladó, egy amerikai tőketársaság járhatott azzal jól.

Amögött láttak valakit?

Nekünk nincs eszközünk arra, hogy egy Amerikában nyilvántartott céget vizsgáljunk. A számvevőszékeknek nincs jogsegélyegyezménye, nem vagyunk hatóság.

A lengyel vagy svájci hatóságokkal felvették a kapcsolatot?

A lengyel tőzsdefelügyeletnek írtunk, de nem kaptunk választ. Ott sincs jogsegélyre lehetőség, a nyomozóhatóságok tudnak jobban a mélyére ásni.

Az alapítvány kuratóriumától indulva meddig tarthat a büntetőjogi felelősség? Az alapítványi vagyon kezelésre létrehozott Optima-csoportig, vagy még lejjebb, a GTC és Ultima szintjéig?

Ezt nem tudom, nem az ÁSZ dolga megállapítani. Mi azt láttuk, hogy felelőtlen, rossz gazdálkodás történt, ami felveti a hanyag- vagy hűtlen kezelés gyanúját. Azt, hogy ezt kik követték el, majd a nyomozóhatóság kideríti.

Egyébként nagyon látványos a személyi összefonódás a kuratóriumi tisztviselők, az Optima vezérkara és a cégek vezetése között. Biztos, hogy őket a nyomozóhatóság megkérdezi erről az ügyről.

A Válaszonline szerint Matolcsy Ádám Kovács Petra fedőnéven folyt bele a cégek ügyeibe. Ön a Dellában azt mondta, Kovács Petra nevével nem találkoztak. De mentek egyáltalán annyira mélyre a vizsgálatban, hogy lássanak egy ilyen szintű levelezést?

Miután korlátozottak az eszközeink, volt egy szint, ami alá már nem láttunk. Az e-maileket és a számítógépeket nem tudjuk elhozni.

Amit láttak, abban Matolcsy Ádám neve semmilyen összefüggésben nem merült föl?

Nem.

A rendőrség tájékoztatta arról, hogy áll a nyomozás?

Nem, csak annyit jelzett az ügyészség, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodához tették át az ügyet. Egyébként januárban tettünk feljelentést.

Az alapítványok ügyében tett feljelentések korábban mind lepattantak. Itt zökkenőmentesen indult az eljárás?

Erről sem kaptunk tájékoztatást. A legfőbb ügyésznek küldtük meg a feljelentést, ők áttették a nyomozószervhez, ennyit tudunk.

Miután kiderült, hogy az alapítvány vagyonkezelő cégét az utolsó pillanatban megpróbálták átjátszani a Száraz érdekeltségébe tartozó Közép-Európai III. Magántőkealapnak, az ÁSZ feljelentéskiegészítést küldött. Az az ügyet milyen mélységben látták át, és mi a véleménye a próbálkozásról?

Ez a vizsgálat lezárása után történt, így csak az MNB által vezetett nyilvántartásokban és a cégjegyzékben láttuk a mozgást. A véleményemet az mutatja, hogy ebben az ügyben feljelentéskiegészítést küldtünk. Az biztos, hogy nem jó céllal született a megállapodás, és semmilyen racionális érv nem szól amellett, hogy az alapkezelő tulajdonjogát egy olyan magántőkealap kezelésébe adják, amit nem az alapítványi körbe tartozó alapkezelő kezel.

Ezt az ügyet is elkezdik vizsgálni?

Ezt majd a nyomozóhatóságok vizsgálják. Milyen hozzáadott értéke lenne itt a mi vizsgálatunknak?

Esetleg alaposabbak lehetnek.

A nyomozóhatóságoknak sokkal több eszközük van, mint nekünk.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A vizsgálat során volt olyan érzése, hogy itt egyesek a sajátjukként kezelték az állami vagyont?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem megfelelően, nem azzal a gondossággal kezelték, ami elvárható volna közpénz esetén.

Mi lehetett emögött ön szerint? Szimplán rossz gazdálkodás, vagy lopás?

Ez is olyan kérdés, amit az Állami Számvevőszék eszközeivel nem lehet kideríteni. Ezt majd a nyomozás tárja fel, de lehetett mindkettő akár.

Mondta, hogy a sajtóban olvasott különböző ügyekről. A vizsgálat során mi lepte meg, volt olyan, amire nem számított?

Az egyik a kollégáim által feltárt, többszörösen összetett cég és tőkealap struktúra, ami eleve gyanút kell, hogy ébresszen. Ez váratlan helyzet volt.

Meglepett az az előterjesztés is, amivel az alapítvány kuratóriuma jóváhagyta a GTC részvénytársaság megvásárlását. Én foglalkoztam tőzsdefelügyelettel is, de ilyen szakmaiatlan, döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon láttam, holott itt egy 200 milliárdot meghaladó befektetésről volt szó.

Ráadásul jelentős, 30 százalék feletti prémiumot fizettek az eladónak a tőzsdei árfolyam felett. Ezt nagyon alá kellett volna támasztani.

Azt tudják, ki találta ki, hogy vegyenek GTC meg Ultima részvényeket?

Nem.

A PADME jelentés után a Neumann János Egyetem Alapítványánál és a Budapesti Metropolitan Egyetemnél (METU) is elindult egy alaposabb vizsgálat. Ott már látszik valami, vagy nagyon az elején vannak?

A Neumann alapítványa úgy került képbe, hogy a PADME vizsgálatban láttuk, 127,5 milliárd forint értékben jegyezték le az Optima kötvényeit, ráadásul abban az időszakban, amikor a kockázatmentes állampapírpiaci referenciahozam bőven 10 százalék felett volt, ez a rendkívül kockázatos kötvény csak 2,5 százalékot kamatozott.

Álláspontunk szerint ha megfelelően kezelték volna a közvagyont, nem hozhattak volna ilyen döntést.

A PADME-t érintő vizsgálatban csak ezt a szálat néztük, és a vizsgálatban tapasztaltak alapján döntöttünk úgy, hogy egy alaposabb ellenőrzésre is szükség van.

A METU pedig a PADME alapítványi struktúrájának része, az alapítványtól több milliárdos támogatást kapott, ennek ellenére nem tette közzé a gazdálkodásáról szóló kötelező információkat. Ez olyan kockázatot jelent, ami miatt azt gondoljuk, érdemes átvilágítani a gazdálkodást. Ezzel egyébként az egyetem csak nyer, mert tisztázhatja magát, a javítanivaló hibákra – ha vannak, - rámutatunk, ők pedig korrigálhatnak.

Ezek után nem lenne érdemes azt is vizsgálni, hogyan gazdálkodott az Optima 2016 és 2019 között? Az az időszak eddig kimaradt.

Én úgy tudom, hogy 2018-ig gyakorlatilag állampapírban volt az alapítványok vagyona, úgyhogy azzal kapcsolatban sok kérdés nincs. Az a struktúra nem tetszett az Európai Központi Banknak, mert tiltott monetáris finanszírozást láttak benne.

Önmagában az, hogy nem állampapírban van a vagyon, nem hiba.

Mibe lehetett volna jobban befektetni?

Lehet részvényekbe is, csak sokkal diverzifikáltabb, konzervatívabb portfólióra lett volna szükség, és sokkal gondosabban kellett volna meghozni a befektetési döntést. Az jobban szolgálta volna az alapítvány céljait.

Ráadásul szükségtelen volt az az átláthatatlan struktúra a rengeteg szinttel, ahol szinte kibogozhatatlan keresztfinanszírozások és kereszttulajdonlások voltak. A mai napig nem értjük ennek a valós okát, ezt is leírtuk a jelentésben.

Nem lehet Matolcsy Györgynek igaza abban, hogy az alapítványi vagyon megvan, ingatlanban, és még többet is ér?

Olyanon vitázunk, ami a nap végén egy hitvita lesz, miközben a számviteli törvény a számításra előír egy viszonylag objektív értékmérőt, a tőzsdei árfolyamot. Az szóba sem kerülhet, hogy az ÁSZ egyesével felértékelje az ingatlanokat, de az biztos, hogy az eszközöket és a forrásokat, azok struktúráját együtt kell értékelni.

Ha likvid vagyonra van szükség, egész más az eszközök értéke, mint hosszútávú befektetés esetén.

Egyébként nem csak az ÁSZ gondolja, hogy a GTC részvényárfolyama közelebb áll a cég valós értékéhez, mint az eszközök egyedi értéke. A Fitch Ratings bóvli kategóriába sorolta a céget, a kilátásai negatívak, a részvények árfolyam azt mutatja, hogy a befektetők sem bíznak benne.

Ha az eggyel fölötte lévő szintet, az Optimát nézzük, akkor annak idén 75-80 milliárd forintot meghaladó összegben kellene kifizetést teljesítenie, aminek nem látszik a fedezete. A Neumann alapítványával több mint egy éve tárgyalnak, mert nem tudják visszafizetni a 127,5 milliárd forintjukat.

Szóval az, hogy a GTC-ben lévő ingatlanok mennyit érnek, gyenge – és nehezen ellenőrizhető - érv arra, hogy nem történt hűtlen kezelés, hiszen látszik, hogy nem tudják előteremteni a kifizetendő összegeket.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Egy ilyen súlyú gazdálkodási hiba, amit az alapítványnál történt, mennyire ingatja meg az intézményekbe – akár az ÁSZ-ba, akár az MNB-be - vetett bizalmat?

Az ÁSZ-ra vonatkozó kérdést azért nem értem, mert mi voltunk azok, akik mélységében feltárták az ügyet, feljelentést tettünk. Pont azért születtek a konteók a politikai vagy személyes szálról.

Az MNB-nél pedig fontos, hogy új vezetés van, teljesen más attitűddel. Szerintem a jegybank továbbra is nagyon magas presztízsű intézmény, és joggal bíznak a működésében. A mi jelentéseink sem tártak fel olyan tényeket, amelyek önmagában a jegybank intézményében megingatnák a bizalmat. Az alapítványt nem lehet az MNB-hez kötni, nem a szervezeten belül, hanem attól élesen elkülönítve működik.

Már utalt az MNB székház ügyére, de a jegybanknál más ingatlanberuházásokat is vizsgáltak. A felújításokat ugyanaz a cég végezte, a jelentés szerint volt olyan év, amikor annak a teljes bevétele ebből származott. Ez nem volt gyanús?

Önmagában az, hogy egy cég építkezett, még nem valósít meg bűncselekményt.

Csak az MNB székházával kapcsolatos beruházásnál készült külön értékbecslés a költségek miatt?

A székház-felújítás 50 milliárdról indult és 100 milliárd körül állt meg, ezért készíttetett kérésünkre a jegybank vezetése egy értékbecslést, ami szerint nem volt túlárazás. Úgy tudom egyébként, hogy most a felügyelőbizottság is kért egy újabb becslést, ami még folyamatban van.

Egy műemlék-jellegű épületnél nehéz a költségek megbecsülése és az összehasonlítás, de azt látjuk, hogy amikkel össze lehet vetni, azokhoz képest is nagyon jelentősen elszálltak a költségek.

Ezt inkább súlyos pazarlásnak gondoljuk, nem helyes, hogy ennyit ráköltöttek, de nem minden büntetőjogi kategória.

Kifogásolták azt is, hogy az MNB milliárdokért szerezett be műkincseket is. Amikor együtt dolgozott Matolcsy Györggyel, látta rajta, hogy van igénye a szép környezetre?

Szerintem arra mindenkinek van igénye.

Igen, de itt egy 100 milliárdos székházfelújításról és többmilliárdos műkincsbeszerzésről van szó.

Én 2019-ig voltam ott, az addig megvalósított műkincsprogram célja nem a szép környezet kialakítása volt, hanem a megvásárolt műkincseket az ország különböző múzeumaiban állították ki. Ez a közvagyont gyarapította, nem pedig Matolcsy György szép környezet vagy luxus iránti vágyát hivatott megvalósítani.

A következő kört viszont túlzónak tartották.

Igen, mert ott deklaráltan az épületek díszítése volt a cél. Mi ezt nem feltétlenül tartjuk egy irodai környezetbe valónak, de attól még nem törvénytelen műalkotásokat venni.

Érdemes onnan is nézni a kérdést, hogy a parlament is tele van csodálatos műkincsekkel és festményekkel, aminek ma örülünk és büszkék vagyunk rájuk, de valószínűleg ezek is sokba kerültek.

Azok után, amit feltártak, nem kezdeményezett törvénymódosítást, hogy erősítsék az ellenőrzést, legyen több garancia?

Még nem, de összeszedjük a tanulságokat.

A magántőkealapokat sem kellene átláthatóbbá tenni? Nagy Márton miniszter azzal érvelt, a felügyelet látja a végső tulajdonosokat, és ez jól van így.

Arról, hogy a magántőkealapok hogyan működnek a magánszférában, az ÁSZ-nak nincs véleménye. Amit Nagy Márton mondott, abban abszolút igaza lehet. El tudom képzelni, hogy vannak olyan befektetési struktúrák, ahol a magántőkealapoknak van létjogosultságuk, de az állami pénzek esetén nagyon szűk mezsgyén indokolt az ezeken keresztüli befektetés.

A PADME alapítványnál sem láttunk racionális okot arra, miért ezt a struktúrát választották. A közpénzek esetében – véleményem szerint - amennyire lehet, kerülni kell a magántőkealapot, pont azért, mert nehezen nyomon követhető, hogy milyen eszközök vannak az alapban és ki a tulajdonos.

Látták-e nyomát annak, hogy az alapítvány körül kifolyatott pénz párthoz vagy pártokhoz került?

Nem.

Ha már behozta az asztalosságot: tudja majd távolságtartóan vizsgálni a Tisza Párt pénzügyeit, ha az az ÁSZ elé kerül?

Hogyne tudnám.

Magyar Péter többször is azt állította, a Tisza ellen már folyik vizsgálat, legutóbb a hétfői Magyarinfón beszélt erről. Valóban van ilyen? Ha igen, mit vizsgálnak?

Ebből természetesen egy szó sem igaz, nincs ilyen vizsgálat az ÁSZ-nál. Úgy látszik ugyanakkor, hogy a politikai küzdelem lassan kétpólusúvá formálódik, amelynek mindkét oldalán erős párt áll. Ezeknek a pártoknak az ellenőrzése – gazdálkodási, finanszírozási szempontból is – mindkét oldalon nem kell, hogy történjen, inkább előbb, mint utóbb.

Az ellenőrzés célja sohasem az ellenőrzött ellehetetlenítése, az ő érdekeit is szolgálja, hogy a gazdálkodásának szabályossága és átláthatósága biztosítva legyen, az esetleges hibákat pedig kijavíthassa.

A beszélgetésben többször utalt arra, mit hogyan interpretál a sajtó. Nem gondolja, hogyha egy vizsgálaton bármit megállapít majd az ÁSZ, azt Magyar Péter személyes bosszúként tálalja majd? Hiszen ön együtt él Varga Judittal, Magyar Péter volt feleségével.

Én a magánéletet sohasem kevertem a munkával, ebben következetes vagyok, és mástól is ezt várom el.

Egyébként pedig az ellenőrző szervezetek és vezetőik megtanultak azzal együtt élni, hogy az a sajtó így vagy úgy tálalja a munkájukat, vagy az, akivel szemben eljárás folyik, hazugsággal, szakmaiatlansággal vagy egyebekkel vádolja őket. Matolcsy György és a fia is ezt teszi.

Ez nem azt jelenti, hogy ne tudnánk teljesen elfogultságmentesen végezni a vizsgálatunkat.

De ha Magyar Péter vagy a Tisza Párt részéről megkapja a vádat, hogy ez személyes támadás, mivel fogja tudni igazolni, hogy nem az?

Szerintem annak kell bizonyítania valamit, aki állítja. Egyébként a legjobb bizonyíték ilyen esetekben mindig a jelentésünk.

Amikor a hatpárti összefogás kampányát vizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy tiltott külföldi támogatást fogadtak el, akkor is azzal támadtak, hogy politikailag elfogult vizsgálat volt. Csakhogy néhány héttel ezelőtt a Fővárosi Törvényszék érdemben tárgyalta a jelentésünket, és mindenben nekünk adott igazat. Helyben hagyták a megállapításunkat, hogy valóban tiltott kampányfinanszírozás történt.

Térjünk át az Integritás Hatóság elnökének az ügyére, akit hivatali visszaéléssel és 87 millió forintnyi hűtlen kezeléssel gyanúsítanak. Ön kezdeményezhetné a bíróságnál az elnök felmentését, viszont még nem lépett. Mit mérlegel, mire vár?

Nem várok semmire. Ha a nyomozók tájékoztatnak új tényekről, mérlegelni fogom azokat, és ha szükségesnek látom, megindítom az eljárást.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem látom indokoltnak, hogy bírósághoz forduljak. A jogszabály szerint egyébként csak a hivatali visszaélés ad alapot az eljárásra, a hűtlen kezelés nem.

Nem kellene, hogy a hűtlen kezelés is alapot adjon rá?

Most azt kéri, hogy véleményezzek egy törvényt, de én végrehajtom azokat. A jogszabály pedig úgy fogalmaz, hogy hivatali visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények miatt indíthatok eljárást.

Az ő esetében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását tekintik hivatali visszaélésnek. Átnéztem a módosítást, beszéltem az alelnökökkel is, de az alapján egyelőre nem jutottam arra a döntésre, hogy kezdeményezzem az elmozdítását.

Pár hónapja a 444-nek azt mondta, az is mérlegelési szempont, hogy az intézménybe vetett bizalom mennyire sérül. Ön szerint egy korrupcióellenes szervezeté nem sérül azzal, hogy az elnökét hűtlen kezeléssel gyanúsítják?

Hadd utaljak vissza arra, hogyan tálalta a sajtó, amikor több mint egy évvel ezelőtt kérdéseink voltak az MNB székházfelújításáról. Miért nem az a kérdés, hogy hogyan érintené az Integritás Hatóság következő elnökének vagy a hatóságnak a hitelességét, ha el lett volna mozdítva az elnök?

Akkor legalább látszik, hogy vannak következményei a dolgoknak.

Azt hiszem, a sajtó ezt nem így tálalná.

Értem, hogy önnek nem volna kedvére való, ahogy a sajtó tálalná az ügyet, de véleménye szerint mennyire maradt meg a hatóság reputációja?

Azt szögezzük le, hogy vádemelés sem történt az ügyben, nemhogy ítélet lenne. Itt még zajlik egy eljárás, gyűjtik és elemzik a tényeket, úgyhogy nem szaladnék annyira előre. Ha kiderül, hogy vádat emeltek vagy a hivatali visszaélés keretében más, súlyos tényeket tár fel a nyomozás, akkor újra elvégzem a mérlegelést.

Tehát a vádemelés után sem feltétlen indítja meg az eljárást.

A jogszabály abszolút mérlegelési lehetőséget ad a számomra, pont azért, hogy meg lehessen ítélni, milyen súlyú a hivatali visszaélés. Itt nem egy ügyfél vagy egy ellenőrzött szerv kárára/előnyére módosította az SZMSZ-t, hanem a gyanú szerint az alelnökök jogait csorbította.

És ha jól értem, ezt nem tartja annyira súlyos ügynek, hogy ez alapján elindítsa az eljárást.

Ezt így nem mondanám ki, mert nem szeretnék beavatkozni a büntetőeljárásba. Annyit mondok, hogy mérlegeltem minden rendelkezésemre álló tényt, és az alapján nem hoztam olyan döntést, hogy megindítsam ezt az eljárást.

(Megjegyzés: Az ÁSZ elnöke nem rokona az interjú készítőjének.)