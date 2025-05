„A Harvard ne kérjen több szövetségi támogatást, mivel azt nem fogjuk megadni”

A Trump-kormány lépéseket tett a Harvard Egyetem új szövetségi finanszírozásának blokkolására a szövetségi törvények be nem tartása miatt – értesítette Linda McMahon amerikai oktatási miniszter Alan Garber harvardi rektort. A miniszter az erről szóló levelet ki is tweetelte a minimalista „Dear Harvard” szöveg kíséretében.

„Ezzel a levéllel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Harvard ne kérjen több támogatást a szövetségi kormánytól, mivel azt nem fogjuk megadni” – írta a volt pankrátorból lett oktatási miniszter. Az intézmény addig nem kaphat további szövetségi támogatást, amíg nem bizonyítja "felelősségteljes vezetését" – jelentette ki korábban a minisztériuma egy magas rangú vezetője.

A tilalom elsősorban a kutatási támogatásokat érinti.

Az indoklás szerint a massachusettsi Cambridge-ben található egyetem nem tartja be a szövetségi előírásokat, miközben hatalmas állami támogatásban részesül és több milliárd dolláros alapítványi vagyona is van. „Ahelyett azonban, hogy ezeket az alapokat a hallgatók oktatásának fejlesztésére fordítaná, a Harvard szisztematikusan megsérti a szövetségi törvényeket” - írta McMahon. Azzal is vádolta az egyetemet, hogy olyan külföldi hallgatókat fogad, akik „erőszakos magatartást tanúsítanak” és „megvetést mutatnak” az Egyesült Államok iránt.

Az amerikai kormány szigorúan fellép a baloldali liberális irányultságú, a Trump adminisztráció szerint a „woke ideológia” keretében származás, nem, vagy bőrszín alapján pozitív diszkriminációt folytató egyetemek ellen. A Harvard – más egyetemekkel ellentétben – nem hajlandó teljesíteni Washington követeléseit, például a felvételi eljárások, a magatartási szabályok és a személyzeti döntések tekintetében.

photo_camera Diákok tüntetnek a Harvard Egyetemen 2023. július 1-én, azután, hogy a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az egyetemi felvételik során alkalmazott pozitív diszkriminációt (affirmative action) Fotó: SCOTT EISEN/Getty Images via AFP

Miután az egyetem elutasította a vonatkozó követeléseket, a kormány már jelentős összegeket fagyasztott be: 2,2 milliárd dollárt a több évre szóló szövetségi támogatásból, valamint körülbelül 60 millió dollárt az egyetemmel kötött folyamatban lévő szerződésekből. Az amerikai média szerint összesen körülbelül 9 milliárd dollár állami támogatás forog kockán.

A Harvard jogi úton igyekszik védekezni az intézkedésekkel szemben, az első alkotmánymódosításban rögzített véleménynyilvánítási szabadság megsértésére hivatkozva. Donald Trump legutóbb kilátásba helyezte az adókedvezmények megvonását az egyetemtől és annak politikai szervezetté nyilvánítását is, írja az MTI.