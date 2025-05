Az RTL új realityje ugyanazt nyújtja, mint a gazdás társkereső, csak kevesebb a trágya

„Nagyon excited voltam, hogy ki az, akit a universe nekem küld. (...) Nagyon imádom a personalityjét, extra pont for sure” – hangzott el a Floridában élő, gyertyaöntésből élő Niki szájából, miután eltöltött legalább harminc percet a hozzá castingolt Johnnyval, aki egy sportkocsinak álcázott, fűnyírómotoros, háromkerekű játékgokarton robogott be az RTL új társkereső realityjébe, a Határtalan szerelembe.

Sokat nem kellett gondolkodni az új műsor koncepcióján, az ugyanis szinte teljesen ugyanazt tudja, mint a Házasodna a gazda, csak itt kihagyják a ganézást a feszengős randik között.

De még a szereplők is ugyanazok, legalábbis a már említett Johnny szerepelt a gazdás műsor 2021-es évadában is, ahol még Viki gazdába szerelmesedett bele. Akkoriban épp „ügyvezetőként” dolgozott „építőipari export - import” területen és adatlapja szerint Vácon élt, ebben a műsorban viszont már azt állítja, hogy évek óta jár ki Floridába, ahol három lakása is van, amit kiad. Egyáltalán nem mellékesen mindeközben polgári nevén, Dodek Norbertként 2024-ben még a Nép Pártján váci polgármesterjelöltje volt, a Tisza párt szerint pedig azzal próbálta megtéveszteni a választókat, hogy szórólapján a Tisza logóját használva azt sugallta, Magyar Péter is támogatja az indulását, amiért a Tisza jogi lépéseket is tett vele szemben.