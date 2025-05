Előrehozott választások kiírását követelik Szerbiában az egyetemisták

A hónapok óta tüntető szerbiai egyetemi hallgatók a parlament azonnali feloszlatását és előrehozott parlamenti választások kiírását követelik, írja a Szabad Magyar Szó. Hétfőn éjszaka közzétett tweetjükben egyben felszólították a választópolgárokat, hogy arra a listára szavazzanak, amelyet az egyetemisták támogatnak.

„Úgy hisszük, hogy a demokrácia az egyetlen mód egy ilyen kiterjedésű politikai válság feloldására, ezért arra kérjük a nemzetet, hogy támogassa azt a listát, amelynek a Szerbiában működő egyetemi karokon tanuló hallgatók bizalmat szavaznak” – közölték a hallgatók.

Az egyetemisták felidézik, hogy öt hónapja igyekeznek békés és törvényes módon követelni kéréseik teljesítését, de a kormányzat ezeket nem teljesítette, és semmi nem utal arra, hogy a jövőben ilyenre készülne. Számos nagygyűlést szerveztek országszerte, ezeken tömegek vettek részt, ami azt bizonyítja, hogy a tiltakozásuk „nem zaj, hanem olyan erő, amely képes változásokat elindítani”. Véleményük szerint a korrupció olyan mélyen gyökerezik az állami intézményekben, hogy emiatt lehetetlen, hogy a hatalomtól függetlenül végezzék munkájukat.

Március közepén mi is ott voltunk az egyik belgrádi tömegtüntetésen, amely provokációval indult, miután az Orbánnal szövetséges Vučić elnök támogatói az utcán tüntetőkkel egyet nem értő egyetemistának hazudták magukat, és letáboroztak az elnöki palota elé, ahol rendőrökkel és traktorokkal védte a hatalom. Videónkban nemcsak annak a sokak szerint hanggránátokkal támadott tüntetésnek az eseményeiről számoltunk be, hanem azt is megmutattuk, mi vezetett el idáig azóta, hogy tavaly november 1-jén leszakadt a felújított és többször átadott újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, ami miatt csak a helyszínen 14 ember veszítette életét – az áldozatok száma végül 16-ra nőtt –, és országos tiltakozássorozat kezdődött a tragédia nyomán.