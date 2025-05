Ezúttal a nővére elleni emberölési kísérlet miatt ítélték el Pénzes Henrietta brutális gyilkosát

Kedden a Szegedi Törvényszék 20 év letöltendő fegyházbüntetésre ítélte K. Andrást, aki 2006-ban Muki néven vált ismertté, mint a magyar bűnügyek történetének egyik legbrutálisabb gyilkosa. Az akkor még csak 14 éves fiatal a 18 éves Pénzes Henriettát ölte meg különös kegyetlenséggel: a lányt kirabolta, megerőszakolta, fához kötve benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta. Bár az áldozata a pokoli fájdalmak ellenére el tudott menekülni a helyszínről, néhány héten belül belehalt a sérüléseibe.

K.-t akkor 15 évre ítélték. Miután letöltötte a börtönbüntetését, a nővére volt az egyetlen, aki befogadta. A férfi azonban egyre zsarnokabb módon és erőszakosabban bánt vele, a nő egy időre el is költözött saját otthonából. A férfi, aki nagyjából 40 kilósan került börtönbe, ott igencsak kigyúrta magát, így jelentős fizikai fölényben is volt a testvérével szemben. 2022 márciusában egy veszekedés során két kézzel torkon ragadta, majd fojtogatni kezdte a nővérét, és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. A nővére, miután kiszabadult a szorításából, mentőt hívott, mert hányingere és légszomja volt, szédült. Ezután érkeztek a helyszínre a rendőrök is.

A Blikk tudósítása szerint K. a 20 éves fegyházbüntetésből feltételesen sem bocsátható korábban szabadlábra, tehát a 2040-es években fog szabadulni. A férfi a nővére vallomása szerint a gyilkossági kísérlet után azzal fenyegetőzött, hogy ha a nő feljelenti, a szabadulása után tényleg meg fogja ölni.