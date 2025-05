Megéri a lézeres szemműtét, vagy átmeneti csoda?

Kiss Norbert Európa-bajnok kamionversenyzőt kérdeztük nyolc évvel a műtét után

Éles látás percek alatt, szemüveg és kontaktlencse nélküli? Igen, létezik. Nincs több párásodás, eltört keret vagy reggelente pánikszerűen keresett kontaktlencse – ezt adja a lézeres szemműtét. De vajon évekkel a beavatkozás után is tartós marad az eredmény? Tényleg örökre elfelejthetjük a dioptriákat, vagy idővel újra visszatérnek? Megéri az árát? Sokunkban felmerülnek ezek a kérdések, annak ellenére is, hogy világszerte már több tízmillió beavatkozást végeztek. Így volt ezzel Kiss Norbert, hatszoros Európa-bajnok kamionversenyző is, aki nyolc éve vállalkozott lézeres szemműtétre.

Hogy (szó szerint) tisztábban lássunk, megkérdeztük őt és egy szakembert is, mire számíthat, aki ma belevág.

photo_camera Kiss Norbert, Európa-bajnok kamionversenyző

Nemcsak a pályán akart a legjobbak között lenni – a látásában is a maximumot kereste

Kiss Norbert hatszoros Európa-bajnok kamionversenyzőt egy gyors interjúra kaptuk el, amikor már javában túl volt a 2025-ös szezon első hivatalos tesztjein, és a FIA Kamion Európa-bajnokságra készült. A szombathelyi pilóta 2017-ben döntött a lézeres szemműtét mellett. Távolra nem látott jól, mínusz 1,5 dioptriája és cilindere volt, két szemmel mindössze 10%-ot látott szemüveg nélkül. „Nyolc éve volt a Sasszem FEMTO kezelésem, akkoriban ez volt a legmodernebb technológia. A műtét után 125%-os lett a látásom, és azóta is így maradt – kiválóan látok” – meséli elégedetten.

Szemüveg, kontaktlencse, macera – aztán jött a lézer

Norbi 17 éven át szemüveget, majd kontaktlencsét hordott. Középiskolás korában kapta az első szemüvegét, de amikor versenyezni kezdett, a sisak és a szemüveg együtt zavarta a koncentrációban. Hamar áttért a kontaktlencsére, de a sok macera miatt ez sem volt tökéletes megoldás. Aztán jött a lézeres szemműtét – és mintha egy csapásra eltűnt volna minden nyűg. „Mára el is feledkeztem róla, hogy valaha volt ilyen gondom. Nem kell kontaktlencsét ki-be rakni, nem kell folyamatosan ellenőrizni, van-e folyadék, hol a tartó, kell-e újat venni. Teljesen gondtalan lett az egész. Amikor utazunk rendezvényekre vagy versenyhétvégékre, ez az egyik legnagyobb előny: nem kell azon stresszelni, hogy mindent elhoztam-e a szememhez. Csak bepattanok az autóba, és kész.”

Lézeres szemműtét: tényleg van mitől félni?

„A kezelés előtt nekem is voltak félelmeim" – emlékszik vissza. – „Drámai volt a gondolat, hogy a szememhez nyúlnak. De utólag visszanézve sem fájdalmas nem volt, sem semmi olyan nem történt, ami ijesztő lett volna a kezelés közben. A műtét napján a legnagyobb kellemetlenség a parkolás volt a Bécsi úti klinika környékén" – meséli nevetve.

„A műtét alatt egy pici nyomást éreztem a szememen, amitől egy pár másodpercre elsötétedett minden. Ezután jött maga a kezelés, de ez sem volt kellemetlen, inkább csak meglepő. Maga a műtét szinte pillanatok alatt lezajlott, szemenként egy percnek tűnt, és már kint is voltam a váróban. Kijöttem a kezelőszobából, és már a folyosón éreztem, hogy javul a látásom” – mondja.

Versenyzés közben és utcán is életmentő a jó látás

A pályán, ahol tizedmásodpercek és reflexek döntik el a versenyt, a látás nem egyszerűen fontos – létkérdés. „Amikor a versenypályán száguldozunk, nagyon nagy szükség van az éles látásra. Sok apróságra kell figyelni – kavicsokra, olajfoltokra, az esőre. És ott van a bokszutca is, ahol messziről kell leolvasni a táblákat. A műtét után minden szám, minden jelzés sokkal tisztább messziről” – magyarázza Norbi, aki szerint az éles látás nemcsak gyorsabb reakciókat, hanem nagyobb biztonságot is ad a pályán.

A mindennapi közlekedésben is komoly változást hozott számára a tökéletes látás.

Norbi különösen az éjszakai vezetésnél érzi a különbséget: „az ember olyan dolgokat is észrevesz, amit korábban rossz látással nem, például gyalogost, útra tévedt állatot vagy törmeléket” – tette hozzá, kiemelve, hogy a jobb látás nemcsak kényelmi kérdés, hanem adott esetben baleseteket is megelőzhet.

Anyagilag is megtérül

Sokan azt hiszik, hogy a lézeres szemműtét csak kényelmi kérdés. Pedig jelentős anyagi előnyei is vannak. A lézeres szemműtét már 189 ezer forinttól elérhető szemenként, ami azt jelenti, hogy körülbelül három év alatt visszahozhatja az árát „Előtte évente száz-százötvenezer forintot költöttem kontaktlencsére és szemüvegre. Ha összeadjuk, az elmúlt nyolc évben milliós tétel, amit megspóroltam” – mondja, majd hozzáteszi, hogy az egészség az egyik legjobb befektetés, amit önmagunkért tehetünk.

Tartós-e a lézeres szemműtét eredménye? És mi van, ha nem? A szakértő válaszol

Kiss Norbert története után adódik a kérdés: vajon mekkora fájdalomküszöb kell a műtéthez? valóban tartós az eredmény? Előfordulhat-e, hogy évekkel később újra szükség lesz szemüvegre? Dr. Árvay Anitát, a Sasszemklinika intézetvezető főorvosát kértük meg (aki maga is sasszemű), hogy válaszolja meg kérdéseinket.

photo_camera Dr. Árvay Anita a Sasszemklinika intézetvezető főorvosa

Mennyire fájdalmas és mekkora stresszel jár a lézeres szemműtét?

„A modern lézeres szemműtétek világában már nincs jelentősége annak, hogy valakinek magas vagy alacsony a fájdalomküszöbe” – magyarázza a főorvos. „A legújabb eljárások teljesen fájdalommentesen és rekordidő alatt végzik el a dioptriakorrekciót. A ma elérhető leggyorsabb robot-asszisztált lézer egy mínusz három dioptriás rövidlátást mindössze 12 másodperc alatt kezel. Néhány évvel ezelőtt, például Kiss Norbert kezelésénél, ez az idő még percekben volt mérhető. A rendkívül gyors beavatkozásnak köszönhetően ma már minimális stresszel jár a műtét: a páciens szinte észre sem veszi, és már véget is ér az egész. Norbert kezelésénél még vákuumot is alkalmaztunk, ami pillanatokra elsötétítette a látását. A legújabb technológiánknál már ez sincs, ami még komfortosabbá és stresszmentesebbé teszi az élményt” - teszi hozzá Dr Árvay Anita.

Romolhat a szem lézeres szemműtét után?

„A lézerrel kialakított szaruhártya stabil marad, vagyis a lézeres szemműtét eredménye a gyógyulási időszakot követően már nem változik. A gyógyulási idő felszíni kezelések esetében – ilyen például a korábban alkalmazott PRK technológia – körülbelül egy év, míg lebenyes (ismertebb nevén FEMTO) kezeléseknél jellemzően fél év.

Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a szem természetes változásai, vagy szembetegségek – például szürkehályog, zöldhályog – miatt később dioptriaeltérés jelentkezik. Ha például egy mínusz 4 dioptriás szemet megműtünk, és 8-10 év múlva előjön egy kis dioptria, akkor műtét nélkül ez az érték már mínusz 5 dioptria lenne. Ez tehát nem a műtét eredményének romlása, hanem a szem változásainak következménye, vagyis további romlás."

Újra kezelhető a szem? Van-e garancia?

„A legtöbb esetben igen. Amennyiben a látásromlás mögött nem szembetegség vagy általános betegség áll, és a szaruhártya vastagsága még megfelelő, a kezelés biztonságosan megismételhető. Természetesen minden esetben részletes alkalmassági vizsgálat előzi meg az ismételt kezelést. A Sasszemklinika orvosi garanciája azt jelenti, hogy ha a gyógyulási idő végére nem sikerül elérni a kívánt eredményt, a kezelést díjmentesen megismételjük” – magyarázza a főorvos.

És végezetül egy utolsó kérdés: a sportolóknál – például Kiss Norbinál – a fokozott terhelés nem veszélyezteti a műtét eredményét?

„Szerencsére nem. A gyógyulási idő után a szaruhártya és szem fizikai stabilitása már nem változik. A fokozott G-erők, az erőnléti terhelés nem okoznak problémát" – nyugtat meg a főorvos.

