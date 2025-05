Propagandamentes hírlevél futás utánra

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele. Nem ez az egyetlen hírlevelünk, a többi közül itt lehet válogatni.

Itthon

Az olasz sajtó „Orbán-villaként” írt egy lombardiai luxusházról, amelyet egy rejtélyes magyar magántőkealap vett meg. A vásárló cég Habony Árpádhoz és Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz köthető, a Google Earth-ön pedig jól látni, hogyan is néz ki a villa. A miniszterelnök tagadja, hogy az övé lenne az épület, és perrel fenyegeti azokat, akik erről írnak.

Orbán támogatja az MLSZ sajtóban kiszivárgott tervét, miszerint 5 magyar játékos pályára lépését tennék kötelezővé az NB1-ben, köztük egy 21 évesnél fiatalabbét. A parlamentben a miniszterelnököt kérdezhették az ellenzéki képviselők, a miniszterelnök szerint azonban az említett képviselők Brüsszel ügynökei. A momentumos Orosz Anna lemondott a parlamenti mandátumáról, és jövőre sem tervez újra indulni, mert szerinte a rendszer bukásához ki kell lépni annak a keretei közül.

Bánki Erik fideszes képviselő a NAV-ot is cáfolni akarta, de a pénzmosást magára vállaló egykori üzlettársa három lépésben eljutott odáig: „lehet, hogy utalt”, ha már az adóhivatal mondja. Kanadai elektropop, furcsa ellentmondások és a használtautó.hu szakértő használata – ez történt a Volvogate-per hétfői tárgyalásán.

„Nem azért kell olvasni, hogy tudjuk, ki a főhős” – magolásra késztet az új érettségi, a kreatív gondolkodást nem mérik. De legalább könnyebb volt. Legalábbis a gimnáziumi tanárként is dolgozó Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke szerint.

Külföldön

A vasárnap tartott román elnökválasztáson a szélsőjobboldal jelöltje jutott tovább a második fordulóba, őt követte a nyugatos Nicușor Dan, Bukarest független polgármestere. A kormánykoalíció államfőjelöltje azonban nem szerepelt valami fényesen, minek következtében az egész kormány belebukott a választásokba. A széljobbos Simion győzelmét csak egy világtörténelemben nem látott fordítás akadályozhatná meg.

A román futballnak is volt mexikói rejtélye, de az 55 év után most megoldódott.

Izrael biztonsági kabinetje jóváhagyta a tervet, mely szerint elfoglalnák a Gázai övezet egészét, és meghatározatlan ideig ott is maradnának. Az Európai Unió erre aggodalmaskodni kezdett, és önmérsékletre szólította fel Izraelt. Benjamin Netanjahu azonban ragaszkodik a tervhez, és olyanokat mond, hogy a lakosságot el fogják költöztetni a „védelmük érdekében”.

Gázai gyerekmentőkhöz kerül az egyik pápamobil.

Donald Trump felélesztené a gengszterekkel leszámoló Amerika legendás szimbólumát, az Alcatrazt. A börtön, ahonnan senki nem tudott bizonyítottan megszökni, és ahol Al Capone is raboskodott, több mint hat évtizede zárt be. A történelme tele van legendás, Hollywoodot is megihlető sztorikkal, de nem véletlenül zárt be, így az újranyitása sem lesz könnyű menet. Ha egyáltalán lehetséges.

Trump ezer dollárt és repjegyet ajánl azoknak, akik hajlandók saját magukat deportálni.

Kultúra

Szörnyű a magyar film helyzete, de bármikor foghatok egy kamerát, és felvehetek jeleneteket – mondja Schwechtje Mihály, a Sünvadászat és egy új színházi előadás rendezője. Hogyan jut el valaki addig a mondatig, hogy „nem vagyok több csak átizzadt, sörszagú szégyen”?

Borízű

Mostantól mindenki számára elérhető a Borízű rövid verziója. Vissza-e vonul Orbán? Ha igen, miért nem? Vissza-e vonul Török Gábor és vica versa? Mit ordibáljunk tüntetéseken? És miért? Mi került az epren annyiba, mint amennyibe? Legyőzhet-e száz lúd egy medvét? Öreg-e Paul McCartney?

