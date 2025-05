Rosa Parks 20 évvel a halála után elérte minden emberi jogi aktivista álmát: felkerült az arca egy dél-koreai lányegyüttes tagjának a bugyijára

Május 5-én ismét megtartották New Yorkban a Met-gálát, vagyis a nagyon gazdagok és a nagyon kiváltságosok jelmezbálját, ami alapvetően azért indult el évtizedekkel ezelőtt, hogy adományt gyűjtsenek a Metropolitan múzeum divatintézetének. Mára viszont már inkább arról az erőfitogtatásról szól, hogy ki a nagyobb celeb, ki az akit egyáltalán meghívnak, és ki az, aki a leg fantáziátlanabb látványosabb ruhakölteményben tud feltipegni a múzeum lépcsőjén.

Halandó továbbra sem teheti be a lábát a Met-gálára, ez egy meghívásos esemény, ahol a nagyobb divatházak és a gazdagoknál is gazdagabbak megveszik az összes jegyet, hogy aztán a saját ízlésüknek megfelelő hírességeknek osszák ki a meghívóikat. Az AP információi szerint egy jegy körülbelül 50 ezer dollárba, vagyis körülbelül 18 millió forintba kerül, de az interneten fellelhető, más információk szerint egy jegy 75 ezer dollárba vagy annál többe is kerülhet.

photo_camera Fotó: ANDREA RENAULT/AFP

A gála idei témája a „Superfine: Tailoring Black Style” volt, magyarul a fekete stílus, a dandy stílus ünneplése. Azt mindenki döntse el maga, hogy ez a valóságban mit jelenthet, és hogy mennyire jött össze a meghívottaknak a tematika betartása.

Például hogy a BLACKPINK nevű dél-koreai lányegyüttesből (és újabban a White Lotusból is) ismert, egyébként thaiföldi származású Lisa mennyire sikeresen ünnepelte a fekete stílust azzal, hogy a bugyijáról Rosa Parks nézett vissza ránk.

photo_camera Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP

Mármint:

A bugyi-téma nagyot ment idén, Sabrina Carpenter (énekes) sem költött sokat szoknyára vagy nadrágra:

photo_camera Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

És Pharrell Williams (zenész, énekes, producer és a Louis Vuitton férfirészlegének kreatív igazgatója) felesége is bugyiban vörös szőnyegezett:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

De volt még itt nyakkendőnek öltözött Demi Moore:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A zongoráját a hátán cipelő Andre 3000 (rapper), aki egy szemeteszsákban vitte magával az estéhez szükséges holmijait:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

És megtekinthettük Rihanna terheshasát is, aki ezt az eseményt választotta megfelelőnek ahhoz, hogy bejelentse, tovább népesíti a bolygót.

photo_camera Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

Nyilván ott volt az esemény megálmodója, Anna Wintour is, oldalán az autóversenyző Lewis Hamiltonnal és Colman Domingo színésszel.

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Utóbbi a köpenye alatt egyébként ezt viselte, ha valaki pont erre lett volna kíváncsi:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az 50 év felettiek kedvéért meghívták Madonnát is, hogy legyen olyan is a vörös szőnyegen, akihez nem kell segítségül hívni a Google-t.

photo_camera Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Sőt, Diana Ross is megjelent, hogy betakarjon egy egész lépcsőt:

photo_camera Fotó: ANGELA WEISS/AFP

De ott volt a tornász Simone Biles is:

photo_camera Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

A Wicked nyugati boszorkányaként megismert Cynthia Erivo:

photo_camera Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP

Az énekes Janelle Monáe, akinek sikerült valami érdekeset is csempésznie ebbe az unalomba fulladt eseménybe:

photo_camera Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP

Hasonlóan a színész Tracee Ellis Rosshoz:

photo_camera Fotó: JAMIE MCCARTHY/Getty Images via AFP

És persze ott volt Kim Kardashian is, de annyira jelentéktelen ruhában, hogy felesleges megmutatni is.