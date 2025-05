Első nemzetközi útján Párizsba ment és Emmanuel Macronnal találkozott az új német kancellár

Emmanuel Macron francia elnökhöz vezetett az új német kancellár, Friedrich Merz első külföldi útja, írja a Guardian.

photo_camera Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Merz a két vezető szerdai párizsi közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a francia-német kapcsolatok újraindítása létfontosságú ahhoz, hogy Európa biztonságosabbá, versenyképesebbé és egységesebbé váljon, és hogy le tudja küzdeni a hatalmas biztonsági és gazdasági kihívásokat. Szerinte az Európai Unió minden tagjának növelnie kell védelmi kiadásait, csak így lehet fokozatosan megszüntetni a képességbeli hiányosságokat és közösen támogatni Ukrajnát. Merz azt is elmondta, hogy hamarosan Ukrajnába látogat.

Macron pedig bejelentette, a két ország a védelmi együttműködés részeként „közös védelmi és biztonsági tanácsot hoz létre, ami rendszeresen ülésezik majd”.

Merzet május 6-án délután, második nekifutásra választotta meg kancellárnak a német parlament alsóháza. Frank-Walter Steinmeier köztársasági elnök rögtön utána ki is nevezte a pozícióra. Megválasztása után nem sokkal interjút is adott, amiben figyelmeztette is az Egyesült Államokat, hogy „tartsa távol magát” az ország belpolitikájától, miután a szélsőjobboldali AfD-t erősen támogatták Trumpék. J.D. Vance alelnök azért gratulált az új kancellárnak, nem úgy, mint Orbán Viktor.

