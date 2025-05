Szabálysértési feljelentést tett a rendőrség a keddi tüntetés szervezője ellen

A rendőrség honlapján olvasható összesítés a kedd délután Budapesten tartott tüntetés utóéletéről.

A Hadházy Ákos által kedd délutánra szervezett demonstráción továbbra is a gyülekezési törvény módosításának visszavonását követelték. Az egyórás megmozdulás után a résztvevők átvonultak az Erzsébet hídon, amin egy ideig a közlekedést is feltartották, majd a budai oldal érintésével a Lánchídon visszasétáltak az MTA épülete elé, ahol amiatt tiltakoznak, hogy a kutatóhálózatok elvétele után az Akadémia vagyonát is meg akarja vásárolni - áron alul - az állam (a demonstrációról itt tudósítottunk).

photo_camera Hadházy Ákos az MTA épületéhez sétál. Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrségi közleményben az áll:

A jogellenes gyűlés szervezőjével szemben a rendőrök gyülekezési joggal visszaélés miatt tettek szabálysértési feljelentést.

Megkérdeztük Hadházy Ákost, hogy ez rá vonatkozik-e, a független országgyűlési képviselő szerint minden valószínűség szerint igen, mivel ő volt a demonstráció szervezője.

Hadházy kiemelte, hogy ez a feljelentés csupán rá vonatkozik, a tüntetésen résztvevők ellen hasonló eljárást a rendőrség nem indíthat, ő viszont tisztában volt ezzel a lehetséges következménnyel. Március 18-án, a törvénymódosítás elfogadásának napján, amikor a politikus a Kossuth térről a Margit hídra irányította a tömeget, hogy egy órán keresztül „gyakorolják” a demonstráció ezen formáját, hasonló retorzióban részesítették.

„Én ezt bevállalom” - mondta Hadházy a 444-nek, de azt is jelezte, hogy álláspontja szerint azzal, hogy egy bejelentett, de lezárt demonstráció után (ez volt a Ferenciek terén tartott megmozdulás) átsétáltak egy másik helyszínre, nem követtek el semmilyen szabálysértést.

Azt is hangsúlyozta, hogy a hidakon tüntetők megbírságolása szerinte szintén szabályellenes, ugyanis a rendőrség őket rendre a KRESZ-re hivatkozva bünteti, miközben a gyülekezési jog felülírja a KRESZ szabályait.

A rendőrségi közlemény szerint kedden délután egy férfit a vonulás során előállítottak, mert az Erzsébet híd pesti hídfőjénél kézzel megrongálta egy úttesten haladó kisteherautó szélvédőjét, őt rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.